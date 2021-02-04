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《龙门石窟·造像》普通邮资明信片明日发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 18:49

　　今日，记者从中国邮政集团公司洛阳市分公司获悉，明日8时30分，我市将在位于龙门古街的龙门文化主题邮局举行《龙门石窟·造像》普通邮资明信片首发仪式。

　　《龙门石窟·造像》普通邮资明信片共一套2枚，售价均为1元，各发行30.3万枚。这张明信片的邮资图为菱形样式，采用了龙门石窟奉先寺卢舍那大佛造像的正面照，这是我市继“卢舍那大佛”“牡丹花都”之后申请发行的又一个具有浓郁洛阳特色的邮资图。

　　该邮资图可用于制作邮资明信片式门票。目前，龙门石窟景区发售的门票就是邮资明信片式门票，票上使用的邮资图是2006年发行的“卢舍那大佛”邮资图。今后，《龙门石窟·造像》邮资图将替代原有邮资图，陆续在龙门石窟景区门票上使用。

　　中国邮政集团公司洛阳市分公司相关负责人介绍，这张小小的明信片，从创意到定稿历时近半年，其间设计了数十种样稿，尤其是邮资图上的内容，更是经过了反复地斟酌与筛选，最终确定了一张光线、色彩、构图等要素均符合印刷要求的照片。

　　明日，《龙门石窟·造像》邮资图的摄影者和设计者薛立平和黄建华也会来到首发仪式现场，与集邮爱好者们进行签名互动。（洛报融媒记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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