李亚会见国开行河南分行党委书记马东祺

25日，市委书记李亚会见来洛考察对接的国家开发银行河南分行党委书记马东祺，双方就发挥国开行开发性金融机构的特色优势，持续深化政银合作，在黄河流域生态保护和高质量发展、先进装备制造业发展、城市有机更新、重大基础设施建设、乡村振兴等领域推进更多务实合作，积极助力洛阳现代化都市圈建设等进行深入交流。

25日，市委书记李亚会见来洛考察对接的国家开发银行河南分行党委书记马东祺，双方就发挥国开行开发性金融机构的特色优势，持续深化政银合作，在黄河流域生态保护和高质量发展、先进装备制造业发展、城市有机更新、重大基础设施建设、乡村振兴等领域推进更多务实合作，积极助力洛阳现代化都市圈建设等进行深入交流。王琰君、魏建平、王军等参加会见。（洛报融媒记者 李东慧）