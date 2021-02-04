有声《中国共产党统一战线工作条例》我领学 打造统战微课堂

为学好用好《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)，抓好《条例》学习宣传和贯彻落实工作，自5月18日起，中共洛阳市委统战部聚焦《条例》学习主题主线，创新利用微信公众号平台作为《条例》学习载体，开启了有声《条例》我领学活动。

为学好用好《中国共产党统一战线工作条例》(以下简称《条例》)，抓好《条例》学习宣传和贯彻落实工作，自5月18日起，中共洛阳市委统战部聚焦《条例》学习主题主线，创新利用微信公众号平台作为《条例》学习载体，开启了有声《条例》我领学活动。

有声《条例》我领学作为“洛阳统战学《条例》线上专题”内容之一，通过音频和精美图解让《条例》学习“有声有色”，为广大统战成员和统战干部利用碎片化时间学《条例》创造便利条件。有声《条例》我领学栏目自5月18日起已在“同舟河洛”及“洛阳发布”微信公众号上线，每期节目时长4分钟左右，共计21期，均由专业主播领读《条例》内容。各单位可在自有宣传平台转载发布，进而鼓励更多统战成员和统战干部通过有声《条例》专栏渠道进行《条例》学习，扩大《条例》影响力。

“现在工作都很忙，找出成块的时间，坐下来静心学《条例》可不是件容易事儿。”一位统战干部说，“学习《条例》不一定非要看文字版，锻炼的时候就可以带着耳机听有声《条例》。最近的六期有声《条例》我都听了，每期反复听几遍，比看文字记得更快更牢。”

通过有声《条例》我领学活动，打造《条例》学习“微课堂”，以音频为媒，随时随地传播统战之声，有助于我市广大党员干部、统战成员充分认识学习贯彻新修订《条例》的重要意义，准确把握新时代统一战线的总体要求、目标任务和着力重点，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委关于统一战线工作的各项决策部署上来。(见习记者 蔡怡荷)