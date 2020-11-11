洛阳市下活“节”“用”两手棋 水资源利用效率和效益显著提升（书写好治水兴水的洛阳答卷）

发展是硬道理，水则是硬约束。习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要建立水资源刚性约束制度，严格用水总量控制，统筹生产、生活、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。

发展是硬道理，水则是硬约束。习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要建立水资源刚性约束制度，严格用水总量控制，统筹生产、生活、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。

长期以来，我市坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的基本原则，围绕供给、需求“两侧发力”，实行水资源消耗总量和强度“双向严控”，科学统筹生活、工业、农业等不同行业之间的水量配置关系，水资源利用效率和效益显著提升，以水资源集约节约利用支持洛阳高质量发展。

严格管理水资源，精准护水

洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，人均水资源占有量400立方米，不足全国人均水资源占有量的1/5，工程性缺水、资源性缺水和水质性缺水问题并存。

目前，全市实际年用水量14.12亿立方米，预计到2030年需水总量达18亿立方米，届时即使洛阳可利用水资源全部开发利用，仍有近2亿立方米水资源缺口。

凡事预则立，不预则废。早在2014年，我市就出台相关制度，划定用水总量、用水效率、水功能限制纳污等“三条红线”，把落实情况作为政府政绩考核和有关干部、企业负责人综合考评的重要依据，从严控制高耗水项目，严格抑制不合理用水需求，严格管理水资源。

不仅如此，我市在强化监管精准护水上还持续发力。开展重点取用水户监控体系建设；严密组织伊洛河、北汝河水量分配，做好黄河干支流水资源的集约节约利用，促进水资源优化配置；选定40余个地下水监测点位，高效开展地下水水位监测工作；切实提升污水处理能力，城市污水集中处理率达到95%，工业废污水达标排放率达到100%，水功能区水质达标率100%。

成功创建省级节水型城市、全市万元地区生产总值实际用水量连年下降、用水由粗放低效向节约集约转变……在抓好水资源利用这个大事，把水资源作为最大刚性约束上，洛阳先试先行，积累了不少经验。

去年，市发改委、市水利局印发的《洛阳市节水行动实施方案》指出，我市要全面推进城市节水工作，将节水落实到城市规划、建设、管理各个环节。落实城市节水各项基础管理制度，推进城镇节水改造；结合“海绵城市”和百城提质工程建设，提高雨水资源利用水平；加强城市绿化、市政环卫、生态景观用水管理。