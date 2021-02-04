栾川县柳子村：发展核桃加工 连壳都能卖钱【视频】

初夏时节，洛阳市栾川县三川镇柳子村景色宜人，走进村里的有机核桃加工扶贫产业基地，随处可见核桃“元素”：五香核桃、核桃油、核桃分心木茶……在这里，一颗小小的核桃是致富“金果果”。

初夏时节，洛阳市栾川县三川镇柳子村景色宜人，走进村里的有机核桃加工扶贫产业基地，随处可见核桃“元素”：五香核桃、核桃油、核桃分心木茶……在这里，一颗小小的核桃是致富“金果果”。

在柳子村，核桃承载着村民的致富梦，950平方米的有机核桃加工扶贫产业基地是大家的“梦工厂”。走进生产车间，只见柳子村党支部书记郭建新正和村民一起挑选核桃仁，他边忙边说：“核桃浑身是宝，光是核桃仁我们就能做出好几种产品。”

柳子村的核桃加工项目将一颗核桃“吃干榨净”。在这里，完整的核桃仁做成了脱皮核桃、五香核桃、枣加核桃，碎的核桃仁榨成了核桃油，榨油后的核桃渣还可以制成核桃粉代餐食品。“我们还把核桃芯制成分心木茶，这茶有安神的功效。”郭建新笑道，连剩下的核桃壳他们也以每吨700元的价格卖给外地商家。