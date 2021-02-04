中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长李高峰：不断挑战更多技能极限

李高峰是中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长。近日，一说起他，大家赞誉不断。从当初技校走出的蓝领工人到如今享誉业界的大工匠，他在平凡岗位上走出了不平凡的人生。

“李师傅，是我们班组的‘定海神针’，有他在我们遇到什么难题都不怕。”

“老李技术好，带人有一手，经常带着大家‘头脑风暴’，传帮带的氛围也很好。”

“师傅干起活来专注的神情特别帅气，我们都叫他‘老腊肉’！”

…………

李高峰是中车洛阳机车有限公司机车事业部组装工段总成班班长。近日，一说起他，大家赞誉不断。从当初技校走出的蓝领工人到如今享誉业界的大工匠，他在平凡岗位上走出了不平凡的人生。

李高峰，出生于1973年，1992年从洛阳机车厂技校毕业后进厂成为一名钳工。他刻苦钻研技术，不断向师傅学、向同事学、向书本学……很快，他成为班组的技术骨干。

2014年7月，李高峰接到代表公司参加中国技能大赛——中国南车第八届职业技能竞赛的通知。“学理论、练实操、练体能，那些日子痛并快乐着。”李高峰说，赛前他在公司进行了3个月封闭集训。

功夫不负有心人。考场上他镇定从容，按照图纸设计工艺流程认真操作，完成30个超精密配件的装配……经过6个小时的比拼，他夺得中国技能大赛——中国南车第八届职业技能竞赛钳工组第一名。

作为技术带头人，如何提高工作效率，优化作业流程，是李高峰一直思考的问题。2020年11月，面对生产任务重、周期短的困难，李高峰天天“长”在车间里，琢磨如何优化柴油机的安装工艺流程。

2020年11月21日20时50分见证奇迹的时刻到来，班组接到允许安装柴油机的信息后，大家一路小跑，叫天车、挂钩、柴油机起吊……21时柴油机从汽车上吊起。整个过程只用了600秒，刷新了历史纪录。

负责公司海外项目，助推公司海外市场拓展；发挥技能优势，完成伤损轨改造项目，使深圳地铁探伤车顺利完成验收测试……李高峰频频挑战“高精尖”。

中国技能大赛冠军获得者、中车资深技能专家、工程师、国务院政府特殊津贴获得者、河洛大工匠……一系列喜人的成就是工匠精神的体现。

“一个人优秀，不算最好；能带动更多的人变优秀，这才是真的优秀。”李高峰说，他先后培养出3名高级技师、1名技师和多名高级工，其中3人获得了“技能专家”称号。

作为机车事业部组装工段总成班的班长，李高峰希望打造一支心怀工匠精神的中青年技能人才梯队，和他们一起不断挑战更多技能极限。（记者 贾臻）