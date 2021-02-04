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刑侦尖兵郭东坡：用青春唱响守护辖区平安的“最美战歌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.18 09:14

郭东坡在研究案情

　　刑警，是和平年代最危险的职业之一，只有不忘初心、牢记使命，心怀正义、舍生忘死，才能更好履行责任。市公安局高新分局刑侦大队90后民警郭东坡正是其中一员。

　　郭东坡今年27岁，2016年入警，在侦办案件中善于动脑、勇于创新，始终将老百姓的安危牢记心间，多次在大要案侦破等急难险重任务中发挥关键作用，用青春唱响守护平安的“最美战歌”，赢得了同事和群众的交口称赞。

　　昨日，当记者在市公安局高新分局见到郭东坡时，他刚刚从外地执行抓捕任务返回。

　　从4月24日开始，为破获省公安厅督办的庄某某被诈骗案件，郭东坡和同事驱车5000余公里，先后前往佛山、清远、益阳、长沙等地，成功将犯罪嫌疑人邓某锋、邓某杰、王某武等人抓捕归案，冻结涉案资金40余万元。

　　昼夜驱车、连续蹲守……谈起抓捕期间的经历，郭东坡说，虽然辛苦，但能将犯罪嫌疑人抓捕归案，能为受害人挽回损失，再苦再累都值！

　　作为一名90后民警，郭东坡善于创新实践。近年，电信网络诈骗花样不断翻新，郭东坡在办案的同时，认真研判案件规律特点；在案件结案后，进行统计、分析，根据公诉要求，梳理证据清单并进行归纳。2020年，他总结出一套打击买卖对公账户的可行证据规格并被推广，为全市打击电信网络诈骗工作探索了道路。

　　心中有信仰，脚下有力量。去年疫情防控阻击战打响后，作为一名共产党员，郭东坡主动请缨，战斗在防疫第一线。他在投身治安防疫卡点盘查工作、及时处置各类突发事件的同时，还侦破了多起涉及口罩交易的诈骗案。

　　2020年2月12日，高新区某企业在采购口罩过程中被骗150万余元。

　　“只有尽快将被骗资金追回，才能更好助力防疫。”为了尽快追回企业被骗资金，郭东坡在接到报案后，在疫情最严重的时候冒着生命危险，和同事驱车1500公里前往东莞、深圳开展侦查工作。

　　在到达目的地后，郭东坡对实地侦查情况与研判数据进行分析，克服疫情防控期间摸排困难，成功抓获嫌疑人，并将企业被骗资金全部追回。

　　2020年4月，郭东坡被团市委表彰为抗击疫情表现突出先进个人。（记者 申利超 通讯员 任双波 苏毓亮 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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