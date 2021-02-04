黑科技来了！电梯里有了“智慧眼” 一见电动车就“拒载”【视频】

电梯里有了“智慧眼”，一见电动车就“拒载”。17日，记者在位于洛龙区的奥体花城小区看到，该小区C区22号楼1单元电梯加装了“电动车阻车感应系统”。有了这套系统，电梯轿厢能自动“识别”电动车，并发出相应的警示提醒，电梯也会因此无法关闭运行。

电梯里有了“智慧眼”，一见电动车就“拒载”。17日，记者在位于洛龙区的奥体花城小区看到，该小区C区22号楼1单元电梯加装了“电动车阻车感应系统”。有了这套系统，电梯轿厢能自动“识别”电动车，并发出相应的警示提醒，电梯也会因此无法关闭运行。

奥体花城小区物业公司经理张会介绍，奥体花城C区均为高层住宅，每个单元配备两部电梯。此前，电动车上楼充电现象在小区内较为频繁。以往物业会进行宣传劝导、集中整治，但收效甚微。前几天，该小区开展了安装“电动车阻车感应系统”试点工作，22号楼1单元首先安装了该系统。

电动车进入后，摄像头警报灯亮起并报警，电梯无法上下移动

记者在现场看到，安装了这一系统的电梯轿厢顶部，会多一个摄像头。记者尝试着将电动车推入电梯，不出几秒，轿厢内立刻响起了“电动车禁止入内”的语音提示和“滴滴滴”警报声，同时摄像头警告灯亮起。按下楼层按钮和关门键后，电梯门不会关闭，电梯也不会上下运行。直到电动车推出轿厢后，电梯才恢复正常运行。