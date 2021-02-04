洛阳市公安系统首个！“一门通办”综合服务大厅试运行

17日，洛报融媒记者从洛阳市西工公安分局获悉，该局“一门通办”综合服务大厅现已试运行，这是我市公安系统首个“一门通办”窗口，群众只需进一扇门，即可根据实际需要办理户政、交管等多项业务，避免来回跑、不方便等问题。

17日，洛报融媒记者从洛阳市西工公安分局获悉，该局“一门通办”综合服务大厅现已试运行，这是我市公安系统首个“一门通办”窗口，群众只需进一扇门，即可根据实际需要办理户政、交管等多项业务，避免来回跑、不方便等问题。

17日上午，记者来到位于滨河北路与美术馆路交叉口的西工公安分局“一门通办”综合服务大厅，只见出入境业务与交管业务、户政业务同在一栋楼内，各个窗口前有不少群众排队办理业务。