福利来了！“中国旅游日”洛阳多家景区推出惠民活动

5月19日是第11个“中国旅游日”。洛报融媒记者17日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳多个景区将在5月19日“中国旅游日”当天，推出“遇见5·19，惠游洛阳城”主题活动，进行公益惠民旅游宣传、引导游客文明旅游，通过“古都夜八点 相约洛阳城”“古都新生活 时尚洛阳城”等品牌活动载体，进一步释放旅游市场潜力。

5月19日是第11个“中国旅游日”。洛报融媒记者17日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳多个景区将在5月19日“中国旅游日”当天，推出“遇见5·19，惠游洛阳城”主题活动，进行公益惠民旅游宣传、引导游客文明旅游，通过“古都夜八点 相约洛阳城”“古都新生活 时尚洛阳城”等品牌活动载体，进一步释放旅游市场潜力。 隋唐洛阳城国家遗址公园（资料图） 5月19日是第11个“中国旅游日”。洛报融媒记者17日从洛阳市文化广电和旅游局获悉，洛阳多个景区将在5月19日“中国旅游日”当天，推出“遇见5·19，惠游洛阳城”主题活动，进行公益惠民旅游宣传、引导游客文明旅游，通过“古都夜八点 相约洛阳城”“古都新生活 时尚洛阳城”等品牌活动载体，进一步释放旅游市场潜力。 惠民活动如下： 老君山景区5月17日至18日举办全网5·19元抢票活动，限于5月19日当天使用。 重渡沟、抱犊寨、天河大峡谷、养子沟、花果山景区5月19日门票执行半价优惠。 二程文化园5月17日至5月21日门票执行半价优惠。 龙峪湾、木札岭、王铎故居景区5月19日对全国游客免门票(须购5元保险)。 关林景区5月19日当天着古装者可免费入园。 伏牛山滑雪场景区5月19日推出畅玩套餐特惠价198元(含门票、2小时双板滑雪、缆车观光、德国滑道)，栾川县居民当天免门票，畅玩套餐执行98元。 会盟银滩景区5月19日当天执行10元/人次优惠门票。 倒盏民俗文化村5月19日至6月30日期间推出5项游玩项目套票(包含蒸汽火车、德式滑道、恐龙世界、空中飞船、网红滑草)，原价159元现价仅需78元。 薰衣草庄园5月19日至5月23日推出温泉特惠票，原价138元现价仅需28元。 汝阳县即日起至5月31日推出“69元一票通”，可畅游汝阳恐龙国家地质公园、杜康造酒遗址公园、雅文虎山温泉洗浴一次；另凭西泰山景区门票，可享受汝阳恐龙国家地质公园、杜康造酒遗址公园景区门票半价优惠，雅文虎山温泉洗浴39元/人次。 下一页 尾页 [1] [2]