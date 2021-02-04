洛阳棋手时越将向在位棋圣柯洁发起挑战

昨日，在郑州希尔顿酒店进行的第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战挑战者决定战中，洛阳棋手时越九段执白中盘战胜连笑九段，获得挑战权，将向在位棋圣柯洁发起挑战。

昨日，在郑州希尔顿酒店进行的第五届“洛阳白云山杯”中国围棋棋圣战挑战者决定战中，洛阳棋手时越九段执白中盘战胜连笑九段，获得挑战权，将向在位棋圣柯洁发起挑战。

时越在比赛中

在昨日的挑战者决定战中，执白的时越在布局阶段选择了一个围棋人工智能时代不常见的“大斜”定式，连笑在应对中略有失误，白棋吃掉黑棋六颗子，取得了全局的主动。在此后的战斗中，时越的招法与人工智能推荐的招法高度吻合，白棋优势进一步扩大。连笑是第三届棋圣战冠军，上届输给柯洁，失掉了棋圣头衔，此时离取得挑战权仅一步之遥。不甘束手就擒的他接连走出强手，无奈时越招招“AI”(围棋人工智能)，在网上观战的柯洁忍不住发出“太强了”的赞叹。至192手，连笑停钟认输。

此次在郑州进行的三轮比赛中，时越先在八强战中战胜了三项世界冠军获得者陈耀烨，之后在四强战中逆转淘汰了00后棋手丁浩，又在挑战者决定战中完胜连笑，显示出良好的竞技状态。时越向记者透露，他现在用人工智能训练，每天要摆棋10个小时，“用功才是硬道理”。