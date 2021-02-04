李亚会见大陆希望集团总裁陈斌

13日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的大陆希望集团总裁陈斌一行，双方围绕立足洛阳产业基础和城市特色，充分发挥大陆希望集团专业优势，务实谋划和推进地企合作，在洛布局文旅小镇、机器人及智能制造项目等合作事宜进行深入洽谈交流。

13日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的大陆希望集团总裁陈斌一行，双方围绕立足洛阳产业基础和城市特色，充分发挥大陆希望集团专业优势，务实谋划和推进地企合作，在洛布局文旅小镇、机器人及智能制造项目等合作事宜进行深入洽谈交流。大陆希望集团常务副总裁刘海燕、副市长胡加彬等参加会见。(洛报融媒记者 李东慧)