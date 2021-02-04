李亚会见大陆希望集团总裁陈斌

13日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的大陆希望集团总裁陈斌一行，双方围绕立足洛阳产业基础和城市特色，充分发挥大陆希望集团专业优势，务实谋划和推进地企合作，在洛布局文旅小镇、机器人及智能制造项目等合作事宜进行深入洽谈交流。
13日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的大陆希望集团总裁陈斌一行，双方围绕立足洛阳产业基础和城市特色，充分发挥大陆希望集团专业优势，务实谋划和推进地企合作，在洛布局文旅小镇、机器人及智能制造项目等合作事宜进行深入洽谈交流。
13日，市委书记李亚会见来洛考察洽谈的大陆希望集团总裁陈斌一行，双方围绕立足洛阳产业基础和城市特色，充分发挥大陆希望集团专业优势，务实谋划和推进地企合作，在洛布局文旅小镇、机器人及智能制造项目等合作事宜进行深入洽谈交流。大陆希望集团常务副总裁刘海燕、副市长胡加彬等参加会见。(洛报融媒记者 李东慧)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605