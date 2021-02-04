新安县人大常委会组织离退休老干部到一线开展党史学习教育

5月13日，新安县人大常委会组织离退休老干部和机关党员开展“回望百年路，初心永不变”党史学习教育暨主题党日活动，参观爱国主义教育基地，考察生态建设项目，让大家接地气、提士气、扬正气，感受日新月异的发展变化。

初夏的新安，微风习习，百花竞放，绿水环绕着青山，白云映照着大地，触目所及，处处洋溢着勃勃生机。

5月13日，新安县人大常委会组织离退休老干部和机关党员开展“回望百年路，初心永不变”党史学习教育暨主题党日活动，参观爱国主义教育基地，考察生态建设项目，让大家接地气、提士气、扬正气，感受日新月异的发展变化。

坚定理想信念，自觉弘扬党的优良作风

新安是一片红色的土地，这里曾留下无数革命前辈光辉的战斗足迹，流传着许多感人肺腑的革命故事。在革命历史纪念馆，大家认真品味着展板上的一幅幅历史图片、一件件珍贵实物、一行行史料文字，重温那段峥嵘岁月，不禁肃然起敬。

县人大选工委主任梁雪锋说：“先烈们为革命抛头颅洒热血，换来今天的美好生活。我们一定要倍加珍惜，不忘先烈遗志，继承、弘扬伟大精神，发挥党员的模范带头作用，在各项工作中作表率、当先锋。”

新安早期的红军战士高占功、谭吕德为了革命的胜利，随红军南征北战，历经炮火洗礼，赴汤蹈火、出生入死，用青春捍卫了民族尊严。老干部秦智琛说：每一件历史实物都镌刻着革命先辈们为了党的光辉事业奋斗的艰辛历程；每一名革命先烈的事迹，都蕴含着传奇的红色故事，承载着伟大的革命情怀，折射着坚不可摧的理想信念”。

感受乡村振兴的发展脉动，增强服务大局意识

参观了红色教育基地后，大家驱车来到大河田园沟域经济示范区。几年前，这里还是杂草丛生的荒山野岭。如今绿树成荫，平坦的柏油路通村达镇，一座座民俗各具特色。

该示范区紧邻黄河，涉及六个村，核心区是一个有着古老传说和绮丽风景的村落，土瓦古屋，生态纯美，田园牧歌，处处洋溢着多姿多彩的妙曼灵境，绽放出新时代的勃勃生机。

在观景台前，已经80多岁的老干部张怀亮感慨到：“只要我们肯努力，再大的困难都能战胜，贫困落后的面貌终能改变，大河田园的建设让我看到了全县乡村振兴的广阔前景。”

沿黄生态廊道建设，是新安落实习近平总书记视察黄河重要讲话，推动沿黄生态保护和高质量发展国家战略的重要举措。全长230公里，穿越新安100多个村，驱车行驶在道路上，碧水相依，岛湖相拥；有农家风情，果园飘香；有山水古镇，历史余韵。一个个美丽的景点让人心旷神怡，流连忘返。

在谈到这几年全县上下克服困难，干群一心，大抓生态建设时，老干部郭轩子说：“江山就是人民，人民就是江山，我们的每一项重大工程都离不开人民群众，都蕴含着“来自人民、植根人民、服务人民”的不变初衷。

学习艰苦奋斗精神，激发服务发展的政治自觉

这次新安县人大安排老干部现场参观，突显了学习教育活动的特色，让大家到群众中去接地气，在感受发展变化中学党史、悟思想。

县人大常委会主任张聿亭说：“中国共产党的历史是一部丰富生动的教科书。用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，能够让我们认清历史方位，汲取前行的智慧与力量。今天组织大家参观红色教育基地，就是要让红色基因和革命薪火代代相传，让大家看到城乡发生的巨大变化，树牢人民立场，增强开展好党史学习教育的政治自觉、思想自觉、行动自觉。”

参加学习的离退休老干部和机关干部纷纷表示，开展党史学习教育，是一场坚定理想信念、坚守初心使命的精神磨砺。参加党史学习教育要从党的发展历程中汲取营养和动力，深学真悟，笃信践行，充分发挥人大职能作用，服务全县中心工作，深入实施“1366”总体发展思路，围绕副中心、打造增长极、践行“三起来”，实现新跨越，为加快建设“三个新安”“三个强县”贡献人大力量。（张杰）④