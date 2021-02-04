洛阳市委党校春季学期第三期主体班开班

昨日，市委党校举行2021年春季学期第三期主体班开学典礼。

昨日，市委党校举行2021年春季学期第三期主体班开学典礼。

市委常委、组织部部长何伟参加开学典礼，并以《弘扬十大精神提升七种能力为全面建设社会主义现代化强市努力奋斗》为题作主题授课。他指出，学习党的历史，要自觉接受红色精神洗礼，从红色基因中汲取真理的力量、信仰的力量、智慧的力量，用红色精神补钙壮骨、固本培元。要大力弘扬“红船精神”、井冈山精神、长征精神、延安精神、抗美援朝精神、“两弹一星”精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等十大精神，坚定共产党人理想信念，赓续共产党人精神血脉。他强调，要在弘扬伟大精神中不断总结历史经验、把握历史规律，真正把伟大精神转化成干事创业、担当作为的动力和能力，重点提升政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力等七种能力，为全面建设社会主义现代化强市作出积极贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

此次主体班有春季学期县处级干部进修班、乡科级干部进修班、全市党校系统青年教师党史教育及能力提升培训班、城市区中青年干部培训班，共165名学员。（记者 孙小蕊 通讯员 郑昌伟）