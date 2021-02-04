大到暴雨！洛阳刚刚发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象台发布重要天气报告：14-15日我市大部分地区有明显降水需防范局地强降水及大风。

刚刚，洛阳市气象台发布重要天气报告：14-15日我市大部分地区有明显降水需防范局地强降水及大风。

预计14-15日我市大部分地区将出现一次中等强度阵雨、雷阵雨天气过程，局部地区有大到暴雨，并伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气，预计全市累计降水量10～30毫米；15日夜里到16日全市有4～5级偏北风、阵风6～8级。目前我市冬小麦苗情持续向好，且大部地区墒情适宜，建议加强防范短时强降水和大风造成小麦倒伏和农田积水。

主要过程

13日白天多云转阴天；13日夜里到16日白天，我市大部将出现一次明显降水过程，主要降水时段在14-15日，局部地区有大到暴雨。

降水：13日傍晚到夜里部分地区转阵雨、雷阵雨；14-15日，全市有中阵雨、雷阵雨，局部地区有大到暴雨，并伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气；16日小雨停止转多云。

大风：15日夜里到16日，受冷空气影响，全市有4～5级偏北风、阵风6～8级。

影响与建议

此次降水过程持续时间长，局部伴有短时强降水和雷暴大风等强对流天气，部分地区降水较强且风力较大。 1.密切关注可能会出现田间积水和小麦倒伏，建议及时清沟理墒、排涝降渍。2.防范局地强降雨、雷暴大风等强对流天气对交通出行、户外作业等的不利影响及可能引发的次生灾害。

洛阳最新周天气预报

今天夜里：多云到阴天，局地有阵雨、雷阵雨。

13日(周四)：阴天，傍晚到夜里部分地区转阵雨、雷阵雨，气温18～29℃。

14日(周五)：阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区有中雨，局部地区有大到暴雨，气温20～25℃。

15日(周六)：阴天有中雨，局部地区有暴雨，偏东风2～3级转偏北风4～5级，气温19～23℃。

16日(周日)：小雨转多云，偏北风4～5级，气温14～21℃。

17日(周一)：多云转晴天，气温11～23℃。

18日(周二)：晴天间多云，气温13～30℃。 19日(周三)：晴天转多云，气温14～29℃。