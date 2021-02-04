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昔日曾开通“小慢车” 如今李屯站进入高铁时代
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.11 09:20

现在的李屯站

       近日，洛阳动车组存车场开通运营，动车沿洛宜支线(洛宜铁路)向西行驶进入存车场。动车必经的洛宜支线李屯站，从内燃机车时代进入高铁时代。连日来，记者通过采访和查阅相关志书，为您揭秘李屯站鲜为人知的往事。

　　李屯站是动车进出洛阳动车组存车场必经之站

　 　不久前，洛阳动车组存车场开通运营。洛阳动车组存车场位于洛阳中心城区西南部，洛宜支线以南、宁洛高速以东、洛栾高速以西的东军屯村和溢坡村区域。动车走行线利用洛阳龙门站西安端立折线，接入既有洛宜支线向西走行，随后自李屯站西咽喉牵出线引出，再下穿丝路大道、上跨南山大道，折向南接入动车组存车场， 线路总长6.3公里。

　　“位于洛宜支线上的李屯站，是动车进出洛阳动车组存车场的必经之站。”洛阳电务段洛阳北车间党支部书记张建国说，李屯站从非电气化区段到电气化区段，从仅有内燃机车通过到高铁动车组通过，李屯站因进驻动车组而进入高铁时代。

　　张建国介绍，洛阳电务段从2019年8月就开始参与洛阳动车组存车场相关项目施工，从前期的顶涵、预铺线路、信号设备安装调试到站改开通，洛阳电务段洛阳北车间付出了大量的努力。

　　“为了李屯站站改施工顺利进行，李屯站拆除了2条牵出线，新立了2架信号机，移设了2架信号机，新增了2个轨道区段，移设了4个轨道区段，新增了2组道岔。”张建国说。

　　李屯站修建于1974年，是洛宜铁路的中间站

　 　《洛阳铁路分局志》记载，陇海铁路局为解决机车用煤问题，曾计划修建金谷园到宜阳的铁路，1936年勘测，1937年4月绘出施工地图，后来因抗日战争 而搁置。1940年，铁道兵从金谷园的西工岔线处赶铺了一条到宜阳的窄轨铁路32.2公里，用人力推煤斗车把煤从宜阳运到金谷园站的西工岔线。1944 年，日本侵略军进攻洛阳前拆除。

　　1956年9月，原铁道部批准了洛宜支线设计方案。1958年9月，洛阳东站至关林站段先行开工，由洛 阳市动员学生、市民、军队2万余人参加筑路。1959年10月，因全部劳力西调支援西陇海改线工程而停工。1960年5月复工，经过紧张施工，洛宜支线于 1960年11月试行通车。

　　《洛阳铁路分局志》记载，李屯站是客货兼办的四等站，1974年修建，是洛宜铁路的中间站。因地处原洛阳市郊李屯村得名，站舍坐北面南。1985年年底，该站有职工22人。

　　1985年年底，李屯站有股道4条，正线长度为850米，候车室面积53平方米，售票室面积24平方米，硬面化站台1座，站台面积870平方米。1985年，李屯站发送货物10.48万吨，到达货物19.53万吨，发送旅客1.24万人次。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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