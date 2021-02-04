“唐妞”文创火爆五一　游客热捧火速“出圈”

“看，这不是很红的唐宫小姐姐吗？”来自天津的许先生拿起一个“唐媚儿”文创鼠标垫惊喜地说道。五一小长假期间，洛阳礼物文创店里的“唐妞”主题系列文创产品“火”了一把，游客进店挑选购礼品接踵摩肩、络绎不绝，这带动了文创产品在五一节期间的销量创今年以来首个高峰。

“看，这不是很红的唐宫小姐姐吗？”来自天津的许先生拿起一个“唐媚儿”文创鼠标垫惊喜地说道。五一小长假期间，洛阳礼物文创店里的“唐妞”主题系列文创产品“火”了一把，游客进店挑选购礼品接踵摩肩、络绎不绝，这带动了文创产品在五一节期间的销量创今年以来首个高峰。

“唐妞”文创琳琅满目 深受游客热捧抢购

近日，在洛阳博物馆出口处的洛阳礼物文创店内，多款萌态可掬、灵动喜人的“唐妞”主题系列文创产品吸引了众多外地游客的目光，大家纷纷驻足精挑细选，有些游客挑了满满两手产品，左看右看也不舍得放下任何一个。文创店内“唐媚儿”系列的冰箱贴、陶瓷杯垫、钥匙链、文件夹，“唐贵肥”系列的笔记本、鼠标垫、和纸胶带……等等数十种极具创意且造型精致的“唐妞”主题系列文创产品，受到广大游客的热力追捧与抢购。

“唐媚儿”系列形象由7位能歌善舞的唐代小仕女组成，她们身着纱裙能歌善舞，手持竹笛、排箫、筚篥、琵琶等多种中国古代传统乐器；“唐贵肥”系列形象以唐代仕女“以肥为美”的审美标准设计造型，并融入了洛阳牡丹元素，尽显富贵萌态。

据洛阳礼物文创店的相关人员透露，“唐妞”系列文创产品是五一假期刚面市的新款产品，自上架以来就受到来自全国各地到洛游客的关注与喜爱，且迅速成为了店内的“明星爆款”产品，销量更是创历史新高。热销款式主要集中在鼠标垫、笔记本、冰箱贴等文创产品，它们既富含洛阳历史文化元素，又极具生活用品的实用性，成为来洛游客自用或送友人的首选之礼。

洛阳礼物爆款文创新潮“出圈”

除了“唐妞”系列文创产品，博物盲盒也广受年轻游客的喜爱，成为五一节假期另一热销爆款文创。一位来自广州的陈女士带着儿子现场进行了挖盲盒体验，看到成功挖出的兽面铜铃开心地说：“这个博物盲盒特别有意义，让小朋友亲手体验了一下考古寻宝的过程，十分难忘，挖到的‘宝贝’也特别精致，我们都很喜欢！”

洛阳礼物相关负责人介绍，今年五一小长假洛阳博物馆到访游客量较去年同期增长了近三倍，文创店接待游客量也随之大幅剧增，“唐妞”系列、博物盲盒都成为90后、00后一代年轻游客热衷的明星爆款产品。该负责人还透露，以往盲盒每天大概最多卖十几个，五一期间每天上架六百个都不够卖，同时带动了店内其他系列产品的销售，五一假期洛阳礼物文创店单店日销量还取得了较平日翻十倍的喜人业绩。

打破传统形式 文化引领转型

洛阳礼物推出的“唐妞”系列、博物盲盒等主题鲜明的文创新品，在今年五一假期期间为广大游客提供了精美多样的洛阳文化创意产品。这也是在全国疫情得到良好控制之后，回馈洛阳文化旅游消费市场、满足文旅消费复苏爆发式增长需求的促进之措。文创旅游纪念品将历史文化与现代生活产品充分有机结合，既增加了趣味创意，又融入到人们的日常生活。从形式上看，“唐妞”主题文创结合了热点IP形象，打破了工艺摆件的传统形式；从消费群体的构成上看，越来越多年轻人对历史文化注入了大量热情，对文创产品的消费也随之剧增，这充分体现了全国市民文化自信与文化素养的提高，文创产品也正在向着新潮年轻化转型，并将成为年轻一代的刚需主流文化产品。⑧