2021年洛阳市全民健身月系列活动启动【视频】

4日上午，2021年洛阳市全民健身月启动仪式暨2021年洛阳市全民健身月“大张杯”足球比赛在洛阳市体育中心多功能球场举行。

4日上午，2021年洛阳市全民健身月启动仪式暨2021年洛阳市全民健身月“大张杯”足球比赛在洛阳市体育中心多功能球场举行。

启动仪式现场，来自洛阳市体育舞蹈运动协会、洛阳市武术协会、洛阳市登山户外运动协会、洛阳市健身气功协会的近600名健身爱好者们为现场观众奉上精彩的健身操舞展示、少儿武术展示、体育模特展示、健步走展示以及健身气功气舞展示。

洛阳市体育局有关负责人介绍，自2010年起，洛阳响应河南省号召，将每年的五月定为全民健身活动月。随着活动的连年开展，“人人锻炼、人人健康”的理念已经深入人心，群众崇尚健身、参与健身、追求健康文明生活方式的良好社会氛围在洛阳逐步形成。

2021年洛阳全民健身月系列活动共设置15个项目，除足球项目外，还将举办自行车、定向、轮滑、围棋、柔力球、健身气功、登山、健步走、篮球、乒乓球、卡巴迪、武术、广场健身操舞、毽球等项目比赛，贯穿整个全民健身月，参与人数10000余人，将是洛阳去年至今举办的首次大规模体育赛事。在建党100周年之际，洛阳全民健身工作也将启航“十四五”的新征程，继续为我市广大人民群众创造丰富的健身设施，提供多彩的赛事活动，推动洛阳体育工作走向辉煌。（洛报融媒记者 孟山 文/视频 记者 李卫超/图 通讯员 涂晓洛）