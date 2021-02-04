“五一”假期首日，市民出行请避开这两处高速路段

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，5月1日10时，洛阳辖区环城高速宁洛段、二广段出现车辆缓慢通行情况，二广高速瀍河段出现压车情况，建议有出行需求的市民关注实时路况，合理安排出行时间，错开出行高峰。

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，5月1日10时，洛阳辖区环城高速宁洛段、二广段出现车辆缓慢通行情况，二广高速瀍河段出现压车情况，建议有出行需求的市民关注实时路况，合理安排出行时间，错开出行高峰。

洛阳高速交警支队中队长于猛介绍，今年“五一”小长假，洛阳高速交警支队事故处理中队将警力前设，增设郑卢高速周山站、二广高速瀍河站事故处理点，方便当事人就近快速处理高速公路上的交通事故。 “广大市民出行时，注意控制好车速和安全车距，不要随意变道或停车，如果市民在高速公路出行时遇到事故，在人未受伤、车能动的情况下，快速移动到安全区域，以免发生二次事故。”于猛提醒。

二广高速瀍河站通行情况

“五一”假期期间，洛阳高速交警全警动员，实行路面巡逻与视频巡查相结合的勤务模式，全面开展高速公路交通安全整治和安全带安全守护行动，严管“两客一危一货一面”，严查超员载客、超速行驶、疲劳驾驶、违法占用应急车道、酒驾醉驾、违法停车、违法倒车、货车不按规定车道行驶、长途客车凌晨2时至5时违规运行、危险货物运输车不按规定时间路线行驶等易扰乱秩序和易肇事肇祸的突出违法行为，严查驾乘人员不系安全带，全面开展夜查行动，消除隐患保平安。