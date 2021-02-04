72岁的麻志强热衷红色收藏 希望通过举办收藏展让更多人了解党的历史

与共和国同龄的麻志强，是名有着近30年党龄的老党员，他用21年收集了17个版本的100本《共产党宣言》。

麻志强(左二)在洛龙区大学城社区交流

与共和国同龄的麻志强，是名有着近30年党龄的老党员，他用21年收集了17个版本的100本《共产党宣言》。

昨日上午，麻志强应邀到洛龙区学府街道大学城社区，为部分社区党员和洛阳理工学院学生分享了自己收集100本《共产党宣言》背后的故事。

《共产党宣言》在他心里播下火种

麻志强说，他第一次知道《共产党宣言》是20世纪60年代初，正上初中的他从政治课本里学到——1848年2月，马克思和恩格斯创作出改变人类历史格局的《共产党宣言》。1920年，陈望道先生以神圣的使命感，第一个将《共产党宣言》翻译成中文，马克思主义的光辉思想在中国传播开来。

麻志强对陈望道先生心生崇敬，开始搜集有关他的书籍。“1920年春，陈望道先生全神贯注翻译《共产党宣言》时，误把墨汁当红糖蘸粽子吃，并对母亲说‘够甜，够甜’，留下了‘真理味道有点甜’的故事。”说起自己的“偶像”，麻志强津津乐道。

麻志强原是一拖集团的职工，他干过车工、钳工，因为写一手漂亮的字，总是被抽调参加各种活动、写宣传标语，后来被正式调到单位宣传部门，专职从事宣传工作。

工作性质让他有机会接触到马列主义著作、文件和刊物等，这些文献成了他的精神食粮。1993年，他光荣地加入中国共产党。

买第一本就花了“巨资”

麻志强的书法作品和文章多次在《中国书画报》《工人日报》等刊物上发表，还曾在全国首届回族书画大赛中获得优秀奖，并入选大赛作品集。

他还热衷公益活动，每年春节前夕，他都会召集书法爱好者给社区义务写春联。这一写就是30多年。

业余时间，他就去旧书摊上淘书。2000年冬，他在旧书摊上发现一本1949年6月出版的精装版《共产党宣言》，咖啡色硬皮封面上有“干部必读”四个醒目的繁体大字，该书装帧精美，排版考究。

“这么好的书被摆在地上，风刮来刮去，怪心疼的”。麻志强一问价钱，吓了一跳。他当时的工资只有一两千块，而这本书要好几百块。犹豫了几分钟，麻志强还是将它买了下来。

2009年退休后，麻志强买书、藏书更起劲儿了，他先后收藏的红色经典有近千本，其中还有不同版本的《共产党宣言》。