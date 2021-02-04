萌翻天！洛阳市王城公园白虎龙凤胎即将满百日啦【视频】

今年2月初，洛阳市王城公园动物园喜添新丁，白虎妈妈诞下一对龙凤胎白虎。目前，两只白虎宝宝出生已80多天了，它们的近况如何？4月30日，洛报融媒记者来到王城公园动物园，“深入虎穴”对它们进行探访。
今年2月初，洛阳市王城公园动物园喜添新丁，白虎妈妈诞下一对龙凤胎白虎。目前，两只白虎宝宝出生已80多天了，它们的近况如何？4月30日，洛报融媒记者来到王城公园动物园，“深入虎穴”对它们进行探访。
今年2月初，洛阳市王城公园动物园喜添新丁，白虎妈妈诞下一对龙凤胎白虎。目前，两只白虎宝宝出生已80多天了，它们的近况如何？4月30日，洛报融媒记者来到王城公园动物园，“深入虎穴”对它们进行探访。
龙凤胎白虎宝宝亮相
白虎宝宝精力旺 一言不合挥爪子
4月30日上午，在王城公园动物园育幼室，我们见到了两只白虎宝宝，见到陌生人到来，它俩紧紧靠在一起，不时发出低吼声。
两只白虎宝宝，一只花纹深一些，背上有灰白色相间的条纹，这是公虎；一只花纹浅一些，背上基本都是白毛，这是母虎。
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