保障人民群众生命财产安全 确保环境保护部署落地生根

昨日，市长刘宛康带领相关部门负责同志前往洛龙区、涧西区、汝阳县督导检查安全生产和中央第五生态环境保护督察组交办的群众举报件整改工作。 昨日，市长刘宛康带领相关部门负责同志前往洛龙区、涧西区、汝阳县督导检查安全生产和中央第五生态环境保护督察组交办的群众举报件整改工作。 刘宛康一行先后来到洛龙区大河荟项目现场、颐龙仙谷景区，涧西区丹尼斯百货、兰州巷与银川路交叉口垃圾中转站，汝阳县北汝河城区段，对建筑工程安全、消防安全以及环保问题整改进行现场督导检查。 刘宛康强调，要时刻紧绷安全生产这根弦，充实力量，强化措施，全面排查消除安全隐患，严防各类事故发生，确保安全生产形势持续稳定，保障人民群众生命财产安全，营造安定祥和的节日气氛。要牢固树立以人民为中心的发展思想，把交办问题整改作为一项严肃政治任务，不折不扣落实中央第五生态环境保护督察组各项要求，对交办的问题即知即改、立行立改、全面整改，确保生态环境保护各项部署在洛阳落地生根。 副市长侯占国一同督导检查。（记者 李三旺）