连环画里读党史 重温“红色记忆”

为庆祝建党百年，河南科技大学各院系党支部不断丰富载体，推动党史学习教育走深走实。 为庆祝建党百年，河南科技大学各院系党支部不断丰富载体，推动党史学习教育走深走实。近日，河南科技大学农业装备工程学院举办了“画说”百年党史——连环画中的中国共产党百年奋斗历程展览活动，用数百本珍藏连环画，生动形象地为青年师生讲述革命故事。 此次展览以中国共产党领导人民实现的三大历史性转变为时间脉络，用数百本连环画展现了中国共产党的重大事件和功勋人物。立体展现了中国共产党领导中国人民不断取得伟大胜利的历程。（记者 孟山 通讯员 沈兰 张芳芳 摄影报道）