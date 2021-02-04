首届“夏文化考古研究”研修班在二里头开班

28日，首届“夏文化考古研究”研修班在二里头夏都遗址博物馆开班，来自省内外的10名考古专业人员，将在中国社会科学院考古研究所研究员许宏、副研究员赵海涛的带领下，展开为期两个月的学习和实践。

28日，首届“夏文化考古研究”研修班在二里头夏都遗址博物馆开班，来自省内外的10名考古专业人员，将在中国社会科学院考古研究所研究员许宏、副研究员赵海涛的带领下，展开为期两个月的学习和实践。

“夏文化考古研究”研修班由国家文物局指导成立，由中国社会科学院考古研究所和河南省文物局主办。主办方介绍，举办研修班的目的重在深入推进夏文化研究，培养高层次专业人才队伍，提升夏文化考古研究工作整体水平，是适应当前夏文化考古研究工作发展的实际需要。

研修班采取“学、研、践”相结合的形式，邀请国内相关领域著名学者进行理论和技能授课，学员参加二里头遗址考古实践和周边大遗址调研、考察，参加研讨。研修期满进行考核，结束后还要提交学习心得。

什么样的人可以参加首届“夏文化考古研究”研修班？洛报融媒记者了解到，为保证学习质量，学员的门槛可不低。本届研修班共有10名学员，是从多个省、市文博考古机构或高校在职研究、教学人员中精心挑选出来的。他们大多45岁以下，具有硕士研究生、博士研究生学位，均具有中级及以上职称,从事田野考古工作3年以上，并作为主要人员参与过龙山至商代重要遗址的考古工作。而且，他们熟悉我国考古学发展的前沿问题，能够就龙山至商代考古专题撰写具有一定学术水平的理论文章。

开班仪式现场，主办方勉励学员，做好夏文化相关重大考古课题研究，力争使夏文化考古学探索早日取得重大学术突破，为五千年中华文明、探索中国国家起源提供实证，增强民族文化自信。(洛报融媒记者 智慧 实习生 苑曼琳 通讯员 白雪 文/图)