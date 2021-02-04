来二里头夏都遗址博物馆 欣赏“彩陶王国”神秘文物【视频】

15日，“河湟史前文明——青海柳湾彩陶艺术展”在二里头夏都遗址博物馆开展。来自“彩陶王国”柳湾遗址的117件(组)精品文物，集中展示了灿烂的河湟彩陶文化。

15日，“河湟史前文明——青海柳湾彩陶艺术展”在二里头夏都遗址博物馆开展。来自“彩陶王国”柳湾遗址的117件(组)精品文物，集中展示了灿烂的河湟彩陶文化。

本次展览由洛阳市文物局、二里头夏都遗址博物馆、青海省海东市文体旅游广电局、青海柳湾彩陶博物馆主办，将持续至7月中旬，如果您感兴趣，可以到场免费参观。

参观展览之前，洛报融媒记者请来青海柳湾彩陶博物馆的专家，请他们先划一划重点——

为什么柳湾遗址被称作“彩陶王国”？

千百年来，浩浩黄河水孕育了辉煌的中华文明。黄河在流经上游的谷地时，与其支流湟水河、大通河共同滋养出一片富饶肥沃的土地，这就是河湟地区。

河湟文化是黄河源头文化，与河洛文化、关中文化、齐鲁文化同根同源、血脉相连，共同构成黄河文明的重要分支和中华文明的重要组成部分。柳湾遗址所在的海东市是河湟文化的发祥地、核心区。

青海柳湾彩陶博物馆馆长赵元杰介绍，柳湾遗址是我国迄今为止黄河上游规模最宏大的原始社会晚期氏族公共墓葬群，其蕴含了包括马家窑文化的半山类型、马场类型，齐家文化和辛店文化四种不同类型的文化，前后延续一千多年，出土彩陶文物近两万件，因此被誉为“彩陶王国”。