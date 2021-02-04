【出彩洛检人】程怡：以忠诚担当诠释检察初心

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

程怡，嵩县人民检察院第一检察部副主任、员额检察官。从检16年，连续多年被评为嵩县检察院先进工作者、优秀共产党员，先后被市院记个人三等功三次、嘉奖一次，获得省院未检竞赛能手提名、市院未检竞赛标兵。

从检16年，她从一名检察新兵成长为年轻同事口中的前辈，经历了从公诉到第一检察部的岗位轮转，从代理检察员到员额检察官的身份变换后，回望初心，她体会深刻。“初心就是忠诚尽责、敢于担当，就是认真干好每一份本职工作，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。”程怡说。

守好每一颗童心，是她的追求

2013年，程怡被调整为未检部门负责人，在未检岗位上，她接触了不少侵害未成年人权益的案件。每每看到这样的卷宗，身为母亲的她，心中就会隐隐作痛。“作为未检检察官，不仅要让犯罪分子受到严惩，还要使未成年被害人得到关爱、救助，使他们走出阴影，回归正常的生活。”程怡说。为了让孩子们心中的伤痛尽早痊愈，程怡联系妇联和专业心理咨询师，共同对被害儿童开展心理救助。为了掌握孩子们的心理状态，程怡和同事们利用周末休息的时间，定期到孩子们家中进行家访，及时开展心理疏导。为了改善孩子们的监护环境，程怡利用业余时间整理编订了防范性侵害《家长手册》和《儿童手册》，发放到每一位被害儿童和家长们的手中。在程怡和同事们的努力之下，受伤的孩子们渐渐走出阴影。

为了增强未成年人法律意识， 2013年起，程怡和同事们普法的脚步几乎走遍了嵩县的数十个村庄。7年未检路，她始终活跃在普法教育的“三尺讲台”上，孜孜以求，不断前进。程怡编写的法治宣传手册被洛阳市人民检察院指定为全市“洛小未”法治教育专用宣传册，制作的法治课件被评为省检察院“送法进校园”优秀课件，她本人被评为洛阳市“关爱明天，普法宣传”先进个人，同时入选市院“法治宣讲团”成员。

干好每一份本职工作，是她的坚守

在同事们口中，程怡有三个不同的称呼：为了更加贴近未成年人心理，她自学考取了三级心理咨询师资格证；为了把法治课的效果做到最好，她练习演讲、学习制作PPT，音频、视频剪辑等各种技能，成了同事们口中的“百事通”。2015年，市院决定在嵩县试点运行未成年人线上帮教平台，程怡毫不犹豫的放弃了产假，回到自己的工作岗位，同事们叫她“工作狂”。2019年机构改革后，程怡被调整到第一检察部工作，在上级院的安排部署下，嵩县检察院针对刑事“挂案”开展了集中清理工作，活动开展的数月时间内，她在完成自身办案工作之余，加班加点梳理了公安机关报送的“挂案”，监督依法撤案，对进入检察环节的全部“挂案”逐案提出下步处理意见，并深入派出所听取意见、查阅卷宗，她又成了同事们口中的“拼命三娘”。而程怡把这些称呼都看成是对自己积极认真开展工作的肯定和激励。

从检十六载，程怡把每一次岗位转变都当作检验和提高的机会，其间有汗水、有泪水，而她却认为更多的是收获的甜蜜。虽然收获了多项荣誉，但程怡却说荣誉和角色只是人生的符号，忠诚与担当，才是对职业选择和检察初心的最美诠释。（通讯员/储涛）