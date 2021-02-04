【出彩洛检人】胡春晓：法律是冰冷的，检察官是有温度的

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

胡春晓，伊川县人民检察院第二检察部副主任、员额检察官，2011年进入检察院工作，先后在公诉科、第一检察部、第二检察部工作。2011年至2019年，一直在公诉一线，承担着刑事案件审查起诉工作。曾连续两年荣立个人三等功，在河南省院与省律协司法局联合举办的河南省公诉人与律师论辩赛预选赛中获得“优秀选手奖”，在洛阳市检察机关第15届全市十佳公诉人暨全市优秀公诉人业务竞赛活动中，荣获“十佳公诉人”荣誉称号。

2018年以来，全国开展了为期三年的扫黑除恶专项斗争，胡春晓是伊川县检察院涉黑检察组的主办成员之一，面对黑恶犯罪，胡春晓勇于亮剑、毫不退缩，审查办理了伊川县张某辉等人黑社会性质组织犯罪案件，指控犯罪事实45起，涉及罪名20余个，制作了长达74页的起诉书，最终经法院审判依法作出判决，涉黑人员分别判处二十五年至二年三个月不等的有期徒刑，实现了依法打击犯罪，震慑黑恶势力的良好效果。

2020年下半年，犯罪嫌疑人申某因涉嫌电信网络诈骗，被公安机关抓获归案，申某刚到案时对办案人员特别抵触，对犯罪事实只字不提，到审查逮捕阶段也拒不认罪。直到进入审查起诉阶段，申某依然没有开口供述。但此时案件已经事实清楚，证据确实、充分，而且同案人均已认罪认罚。为了能让他自愿认罪认罚，胡春晓多次到看守所对他进行提审，与他讲法律、谈生活、说家庭。经过耐心的释法说理，申某终于打开心结，道出心中的悔恨和顾虑。原来被抓获的当天申某刚陪妻子做完产检，妻子的预产期将至，他却不能陪在身边，现在孩子已经满月，申某却不能见到一眼，所以，他抵触办案人员，而且他听别人都说“坦白从宽，牢底坐穿”，他要是都交代了，可能会判处很重的刑罚，想见家人就更难了。了解申某内心的顾虑后，胡春晓详细、全面的给他讲解了认罪认罚从宽制度的法律后果。申某听完后激动地说：“检察官，我信你说的话，其实我知道我骗人家的钱是不对的，我认罪认罚，而且愿意把骗人家的钱全都退还，希望法律能给我一个最轻的处罚，让我早点回家！”在这次提审后，胡春晓联系了申某的家人，他们愿意替申某退款，但这个案件涉及6个被害人，分布在河北山东广东等地，当面退款取得谅解显然难以实现，经过考虑，胡春晓决定让申某家人通过微信给被害人退款，经过逐一联系，用了整整两天的时间将六名被害人的损失全部退还，也取得了六名被害人的谅解。鉴于申某认罪认罚，退还被害人损失且取得谅解，在值班律师的见证下，申某签署了认罪认罚具结书，在法定刑幅度范围内依法对其从轻处罚。

推行认罪认罚，胡春晓一直在路上。“我们只有这样办案，才能让被告人真诚悔过，真心接受改造，才能实现惩罚与教育的双重效果。”胡春晓表示，检察官办的并不是一起简单的案件，而是他人的人生，用心用情把每一起小案当做要案，才能真正让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义，才能让群众有安全感、幸福感、获得感，这才是司法效果实现的真正意义。

“每当我到看守所通过视频的方式为在押人员讲解认罪认罚制度的时候，我深深地感受到，一个人的力量是薄弱的，只有形成系统的合力才能节省检察资源，让更多的犯罪嫌疑人真正的自愿认罪认罚。”抱着这种想法，胡春晓积极配合伊川县检察院宣传部门录制了左右人生的认罪认罚宣传片，该视频在看守所、社区矫正机关、公安办案机关进行循环播放，视频播放后，伊川县检察院适用认罪认罚从宽制度处理791人，占同期办结案件的86%，适用率同比上升34%。

荣誉已经成为历史，这是对曾经成绩的肯定，也是对未来工作的激励，胡春晓说，接下来，她和同事们将继续探索推广认罪认罚从宽制度的宣传方式，让更多的人民群众认识到该项制度的目的意义，减少社会对抗，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，都感受到法律的温度。（通讯员/储涛）