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涧西区西苑社区创新党史学习教育方式打造“党建+云课堂”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.28 08:18

党史学习教育现场授课和网络直播同步进行

　　“全军从安顺场渡河已无可能，军委决定成立左右两个纵队，分别沿大渡河左右岸行进，目标泸定桥……”25日上午，在涧西区郑州路街道西苑社区居民魏东梅家里，52岁的她正用手机上社区“直播”党课。在小小手机屏幕的背后，西苑社区的714名党员正在“云”端进行党史学习教育，感悟初心与使命。

　　今年以来，西苑社区党委利用“阳光e家”微信公众号与哔哩哔哩视频平台协同发力，打造“党建＋云课堂”，使党员群众从学习“服从者”转变为“选择者”，实现了党史学习教育创新更“走心”。

　　西苑社区党委书记徐筱菁介绍，该社区由29个分散小区组成，有近2.7万名居民，其中党员714名，近六成党员年龄在60岁以上，不少党员要坐公交车到社区参与学习，同时“一支笔、一张嘴、一张报”的灌输方式，很难激发党员学习的积极性。

　　针对党员学习教育的这些现实问题，西苑社区顺势而为，依托“互联网+”，采取“现场授课＋直播＋录播”的方式，打造内容丰富、覆盖全面的“党建＋云课堂”，通过“云”端传播实现“一课三学”，不仅精准地传递了党的声音，还让党建工作更接地气、更有温度、更有凝聚力。

　　“社区党史课程开讲以来，党员群众学习热情高涨，直播间互动火热。”党龄24年的魏东梅说，灵活实用的教学方式使大家不再受时间、空间等因素影响，收到现场学习互动交流学、直播学习生动轻松学、录播学习自由重复学的良好效果。

　　学习形式创新只是西苑社区创新党建工作的一部分。围绕民生服务，该社区采取“本土社工+社会组织+各界能人”的“3＋”工作法，按照“以需定供、有求必应”原则，解决群众身边难题，实现服务精准落地。

　　今年85岁的李凤荣行动不便，社保认证是困扰她的“头疼事儿”。“去年年底，社区志愿者上门帮我进行社保认证，还承诺往后定期上门服务。现在说起这事儿，我还很激动。”李凤荣说。

　　李凤荣的感动检验着西苑社区“3＋”工作法的实效。该社区通过“3＋”工作法，组织培训一批党员和热心群众，“散”下去在各小区建立志愿服务点，解决居民“柴米油盐”类难题。不仅如此，西苑社区的“惠美夕阳红”课堂已开讲50多次，涵盖手机使用方法、手工编织、绘画、声乐、健康知识、防范电信诈骗等诸多内容，让居民享受到“贴心又暖心”的服务。（记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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