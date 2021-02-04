不负好春光，河洛大地项目建设风生水起。409个，涉及产业转型升级、重大基础设施、民生保障等多个领域！日前，我市今年第二批重大项目集中开工。从兼顾生态与惠民的秦岭防洪渠综合治理，到丰富夜游业态的洛邑酒吧街，再到集科技孵化、技术转化等功能于一体的洛阳智能科技产业园，这些项目纷纷成为关注焦点。

不负好春光，河洛大地项目建设风生水起。

409个，涉及产业转型升级、重大基础设施、民生保障等多个领域！日前，我市今年第二批重大项目集中开工。从兼顾生态与惠民的秦岭防洪渠综合治理，到丰富夜游业态的洛邑酒吧街，再到集科技孵化、技术转化等功能于一体的洛阳智能科技产业园，这些项目纷纷成为关注焦点。不言而喻，“十四五”大幕开启，当都市圈建设成为主战场主抓手主平台，持之以恒抓好项目建设，推动重大项目落地见效，不仅事关当下，更事关长远！

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。

迈上新征程，我们要开好局、起好步，比任何时候都需要项目来“扛鼎”，比任何时候都需要在项目建设上“见到新气象”。正如市委书记李亚反复强调的，奋进“十四五”，要一手抓项目建设这个“牛鼻子”，一手抓场域载体这个“强磁场”。无疑，透过这“两手抓”，项目建设被摆在了一个更为突出的全局高度，其对洛阳发展的支撑、引领作用更加凸显。

有人说，一座城市的项目清单，就是“城长”的最美“年轮”。想当年，正是由于一批“共和国长子”项目的落户，洛阳才强势崛起为中国工业重镇，而回望“十三五”，也总能透过项目一览洛阳蓄势崛起的脚步：银隆、格力相继投产，推动产业转型向“绿”向“新”；“快速路时代”“立交时代”“地铁时代”纷至沓来，助推洛阳由“交通节点”迈向“综合枢纽”；“四河五渠”水清岸绿，游园、乐道移步换景，城市“工笔画”越画越精美；二里头夏都遗址博物馆落成，“应天门”拔地而起，“古今辉映、诗和远方”的洛阳“走”进了更多人心里……正是在一个个重大项目的压茬推进中，我们取得了一系列具有标志性意义的重大突破，一条具有洛阳特色的高质量发展路子越走越坚实，河洛大地天翻地覆气象新。

如果说发展是硬道理，那么，项目就是硬支撑！

“围绕理念落地构建体系、围绕体系推进谋划专项、围绕专项实施抓好项目”，各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效，一路走来，在新发展理念落地生根的“洛阳实践”中，项目建设是不可分割的一环，重大项目更是堪称“战略基点”！可以说，没有项目建设的开花结果，洛阳就难有今天的浓墨重彩，就难有越来越高的赋能定位，也就难以赢得历史机遇的垂青，在全省全国发展大局中展现更大的担当作为！

如果留意洛阳“发展要务”的话，不难发现，重点项目建设成为李亚今年以来密集调研的“重点”。事实上，从主持洛阳都市圈建设工作第一次会议时强调要紧盯今年重点工作和既定大事要事，推动百万吨乙烯、忠旺、凯盛“新洛玻”等重大项目及早开工，到调研中航锂电等企业时强调要“盯重大项目、促产业转型、强科技支撑”，再到调研文旅重点项目建设时强调要坚持规划引领、推进项目建设，高质量建设好文旅融合重大标志性工程，为什么念兹在兹的是项目，为什么紧抓不放的还是项目？

项目建设里有产业兴旺，有经济繁荣，有民生福祉，也有党员干部的初心使命与能力水平，更有一座城市的出彩希望。换言之，项目建设这“一手”过硬了、抓实了，我们才能夯实洛阳发展新定位，厚植洛阳发展新优势！

纵有豪情在胸，还需躬身以行。把项目建设牢牢抓在手上，尤须胸怀全局谋一域，围绕“97193”合理有效投资行动计划，完善推进机制、抓好节点管理、强化要素保障，深入一线、吹糠见米；尤须聚焦都市圈建设部署要求，立足当前、着眼长远，持续谋划一批重大项目，不断充实重点项目库，确保项目建设“长流水、不断线”；尤须把项目建设与场域打造结合起来，把场域当作项目来谋划实施，以项目来形成更多场域，为高质量发展提供强力支撑。

“多少事，从来急；天地转，光阴迫。”争做“促进派”，争当“实干家”，只争朝夕抓项目，我们就能“抓”出一片洛阳发展的新天地！（洛平）