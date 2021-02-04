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创新不问“出身”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.25 08:22

　　上月，习近平总书记在福建考察时强调，创新不问“出身”，只要谁能为国家作贡献就支持谁。鲜活的表达、闪光的思想，蕴含着对广大科研人员的亲切关怀，彰显着创新在现代化建设全局中的核心地位，释放着国家对创新的高度重视。不问“出身”抓创新，对于有着无限创新潜能的洛阳而言，具有极强的针对性和指导性。

　　“于无路处辟新路”，创新没有一成不变的公式，没有有迹可循的路径，“出身”未必等于“出路”。远的不说，环视河洛创新版图，资历平平的“黑马”比比皆是，“后浪拍打前浪”的逆袭也不鲜见。民营中小企业辰汉公司，杀入“国产货一片空白”的甘蔗收割领域，用“每个零部件都是原创”的钻劲儿，击败曾一家独大的“洋品牌”；万基控股“90后”轧机主操手、“河洛工匠”黄龙奎，用“公认的笨方法”攻克电池箔技术难题，所学专业竟是和工作最不搭边的法律事务……创新不问“出身”，折射的正是对创新开放性、灵活性的深刻洞察，本身亦是最大程度激发全社会创新潜力的创新思路。

　　由此观之，打开大门搞创新，让“各路好汉”各显神通，才能让一切创新源泉充分涌流。反之，唯学历、唯“帽子”、唯资质，则难免“屏蔽”部分英才，错失大好机遇。回望“十三五”，随着我们在创新主体平台“双倍增”行动中推动梯级培育，在人才体制改革中破除唯“帽”论，从“两院”院士到青年才俊，从国企巨头到民企尖兵，“洛阳创新”的主力谱系愈发多彩。通过舒展“英雄不问出处”的广阔胸怀，“寻觅人才如饥似渴、发现人才如获至宝、举荐人才不拘一格”，洛阳激荡起“万类霜天竞自由”的创新活力，全社会研发投入强度连续两年居全省第一，创新发展不断迈上新高度。

　　“惟创新者进，惟创新者强。”抓创新不问“出身”，并非是要抛弃客观标准，而是破除论资排辈的“老框框”，真正“以成果论英雄”，选出有能力、有闯劲儿的“潜力股”。这就需要我们破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，通过“揭榜挂帅”等创新机制广发“求贤令”“英雄帖”，把重大使命交到真正想干事、能干事、干成事的人手中，产生你追我赶的鲶鱼效应，最大限度释放创新创造潜能。当“创新疆土”成为“自由乐土”，当“籍籍无名”也能“赫赫有名”，一个英才辈出、成果涌现的创新高地必将加速隆起！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利]
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