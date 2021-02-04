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防电信诈骗，要警惕这些伎俩【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2021.04.23 16:56

　　日前，记者从洛阳市高校防范电信诈骗专题研讨会上获悉，今年以来，高校学生电信诈骗案件呈上升趋势，主要集中在网络刷单、低价网购、冒充好友借钱、冒充公检法人员等四大类型。研讨会上，洛阳警方和安全教育专家分享了电信诈骗较为集中的案例和应对方法。

洛阳职业技术学院师生联合伊滨区警方录制发电信诈骗MV

　　【案例一】网络刷单骗局

　　套路：诈骗嫌犯谎称是网店的卖家，邀受害者通过网络刷单的方式提高网店信誉度，并向受害人许以高额佣金和回扣。刷单过程中，嫌犯会把前几笔金额较低的刷单货款及佣金返还，让受害人尝到甜头，诱骗受害人逐渐加大刷单金额，再以各种理由拒绝返还购物本金和佣金，并要求受害人完成剩余的刷单任务。等受害人清醒时，才发现已经被骗了数万元。据悉，洛阳有大学生被此套路诈骗10万元。

　　专家提醒：网络刷单行为是国家明令禁止的一种虚假交易行为，大学生要檫亮眼睛，抵制“挣快钱”的诱惑。

　　【案例二】冒充好友借钱、代为转账

　　套路：诈骗嫌犯利用大学生社会阅历浅，富有同情的心理，利用qq号码或微信等网络工具，冒充受害者的亲戚朋友借钱或者代为转账。嫌犯会伪装出十万火急的状况，让受害人无暇核实真伪。等转账完成后，受害人才追悔莫及。

　　专家提醒：此类诈骗手段并不复杂，主要是利用大学生的心理打时间差。大学生们不要轻信QQ微信好友的借钱请求，在转款之前，要多方核实真伪，确定无误后，再借钱。

　　【案例三】低价网购诈骗

　　套路：此类诈骗案件中，嫌犯利用受害人贪便宜的心理，在网络论坛贴吧、QQ群或者微信群发布“超值优惠”信息，诱骗受害人转款。洛阳某高校学生收到微信陌生人发来的低价销售信息：原价8000元的高档手机仅售1700元。嫌犯称手机为“水货”，急着出手，但需要在指定的网络平台进行交易。受害人转款后，嫌犯又称货物被海关查扣，需要补缴税款、风险保证金等，为了避免之前的货款打水漂，受害学生只好一次次给嫌犯转款，被骗总额达2万余元。

　　专家提醒：对网上的低价促销信息要保持警惕心理，不要贪图便宜；最好到正规的购物网站，通过第三方交易平台进行网购，出现纠纷时，要注意保存交易凭证，积极向平台投诉或者向市场监管部门举报。

　　【案例四】冒充网店客服或公检法人员实施诈诈骗

　　套路：嫌犯冒充网店客服谎称产品质量存在问题，要求给受害人双倍赔偿；或者冒充公检法人员，谎称受害人存在违法行为，要求受害人自证清白。受害人由于一时无法甄别，在嫌犯的诱导下，向嫌犯所谓的“安全账号”转账，或者登录嫌犯发送的“钓鱼网站”，输入自己的银行账号、密码和验证码，导致存款被盗刷。

　　专家提醒：网店客服不会主动联系买家要求退款；公安机关也不会采取网络、电话等“隔空办案”的方式进行调查，更不会提出转账要求或索要银行卡号、密码。大学生要保持冷静的头脑，不要被电话那头的“角色扮演”忽悠，进而乱了方寸，要第一时间向老师或公安机关求助。

　　市公安局有关负责人介绍，近些年针对大学生的诈骗手法还有“注销校园贷诈骗”“视频聊天诈骗”“虚假游戏陪玩诈骗”“网游产品虚假交易诈骗”“网络交友诈骗”等，由于诈骗团伙的骨干分子多藏身在国外，破案难度大，案发后，受害人较难挽回损失，所以要从源头防范做起，提高警惕。

　　“大学生屡屡上当受骗，是因为许多学生盲目自信，防范意识淡漠，对防骗的信息不关注、不了解，警惕性不强。”

　　洛阳理工学院保卫处处长张克胜说，这种盲目自信的心理给了犯罪分子可乘之机。针对骗子的伎俩，张克胜为学生们总结了防诈骗“五不曲”：不盲目自信、不贪心、不惧怕、不泄密、不转款。“最关键的是不转款，骗子的终极目标是让你把钱转给他们。所以，不要向陌生账户转款，即使是朋友间转款也必须反复核实确认。”张克胜说。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 赵燕昌 常书香 洛阳职业技术学院师生联合伊滨区警方/视频）
[ 责任编辑：马佳佳]
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