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洛阳自主研发“神器” 可从20米高空喷雾抑尘【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 12:00

　　车后拖着“炮筒”的雾炮车对大家来说已经不算陌生了，可您见过高空雾炮车吗？

　　为抑制高空扬尘，助力大气污染防治，洛阳市有关部门组织企业自主研发了一款高空雾炮车，它的“炮筒”可自由升降，最高可升至20米，从高空喷雾降尘，堪称抑尘“神器”。

　　近日，洛报融媒记者在洛阳市龙派机械有限公司见到了这款特种车辆。与一般雾炮车不同的是，它的“炮筒”下方安装了一个升降机。工作人员按下按钮，“炮筒”随即缓缓上升，升至一定高度后开始喷射水雾。根据需要，“炮筒”还可以360°旋转，扩大抑尘范围。

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[ 责任编辑：崔利利]
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