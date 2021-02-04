近日，长安路街道青岛路一社区党委联合辖区榕园一号幼儿园开展“童心向党庆百年华诞 红色基因薪火相传”活动。

近日，长安路街道青岛路一社区党委联合辖区榕园一号幼儿园开展“童心向党庆百年华诞 红色基因薪火相传”活动。

活动现场，社区工作人员教孩子们认识了党旗和党徽。孩子们在老师带领下，制作了彩泥手工作品，并绘制了长达八米的绘画长卷，庆祝建党100周年。

社区党委相关负责人表示，希望通过这样的活动，在孩子们心中厚植爱党爱国爱社会主义情感，让红色基因代代相传。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 高德权 摄影报道)