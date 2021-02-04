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河南嵩山龙门队今晚首秀将迎战深圳队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.21 08:15
河南嵩山龙门队出征

　　新赛季中超联赛烽烟再起，今晚，浴火重生后的河南嵩山龙门队首秀将在广州赛区迎战深圳队。赛前，河南队主教练哈维尔表示，球员身体已达到最佳状态，新赛季，他们将不惧怕任何对手，有信心获胜。

　　前瞻：对手实力强劲，河南队需在第一阶段发力

　　据河南嵩山龙门队有关负责人介绍，按照今年中超联赛第一阶段赛程安排，河南嵩山龙门队与重庆两江竞技、青岛队、广州队、广州城队、沧州雄狮队、山东泰山队、深圳队同分在广州赛区，对手实力整体较为强劲。

　　本阶段将进行共14轮比赛，占整个赛季比赛数量的近50%。第一阶段结束后，如果仍将采取赛会制，第一阶段的比赛成绩将决定第二、第三阶段的交叉双循环赛分组情况，所以在比重最高的第一阶段采取稳重务实的策略，拿到该拿的积分，取得较为理想的排名至关重要。

　　主帅：队员状态上佳，有信心战胜对手

　　今年2月，河南嵩山龙门足球俱乐部正式成立，成为整个中超联赛最早同步完成股权结构优化和更名工作的足球俱乐部。近两个月来，俱乐部在扎实开展新赛季备战训练的同时，引入了舒尼奇、布亚·图雷、冯博轩、迪力穆拉提、赵宇豪、陈蒲、帕尔曼江、艾合买提等8名新队员，并从梯队上调了徐世龙、刘家辉、杜智轩等优秀年轻选手，使足球队的整体实力稳中有升。其中，一线队员中有15人的年龄在24岁以内，他们有望在今年的赛场上刮起“青春风暴”，也将为俱乐部今后推进本土化发展奠定基础。

　　对于年轻球员在训练中的表现，主帅哈维尔非常满意，他表示已经为这些年轻人制订了详细的规划，让他们在未来的阵容中扮演更加重要的角色。

　　“我们不惧怕任何对手，有信心战胜他们。”对于即将开始的比赛，哈维尔信心十足地说，球队目前的技战术水平更加全面，球队氛围很好，他们将继续发扬河南队敢打敢拼的风格，力争取得好成绩。

　　“我曾代表维冈竞技队在英格兰足总杯比赛中以弱胜强，击败英超豪门曼城队。在足球场上，没有绝对的强弱队之分，重要的是强烈的求胜心和合理的技战术打法。”河南队队员周定洋在接受采访时表示，虽然河南队不是夺冠热门，只要努力训练，坚定信念，一切皆有可能。

　　球迷：将始终与球队同呼吸共命运

　　洛阳市球迷协会秘书长胡妙生说，新赛季的对手虽强，但河南队的实力也得到补充，希望伊沃和卡兰加等队员能尽早返回球队，帮助球队更上一层楼。

　　本赛季能否在主场看到河南嵩山龙门队的比赛一直是中原球迷关注的焦点。对此，胡妙生说，不管第一阶段之后的赛程如何安排，广大洛阳球迷将始终与球队同呼吸共命运。如果能在家门口看到中超联赛，洛阳球迷将全力以赴做好各项服务，为广大河南球迷营造宾至如归的良好氛围。（记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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