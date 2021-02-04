醉汉不慎掉入护城河 消防队员成功救援【视频】

4月17日上午8时29分，老城区消防救援大队接到报警，唐宫东路与新街交叉口附近，一名男子掉进护城河内被困。

4月17日上午8时29分，老城区消防救援大队接到报警，唐宫东路与新街交叉口附近，一名男子掉进护城河内被困。

消防救援队员赶到现场后，看到一名男子站在齐腰深的水里，虽然没有生命危险，但他自己爬不上四五米高的河堤，因此被困水中。消防救援队员立即放下救生绳索和腰带，让男子把腰带扣在腰上，并把绳索牢牢系在腰带上，然后合力将他拉上了岸。

消防救援队员询问男子得知，该男子就在新街附近住，早上饮酒过多，才不慎掉入护城河，他的身体无大碍。(洛报融媒记者 郭秩铭/文 通讯员 武卫杰 图/视频)