出征前 “体育小将”实现赏花心愿

昨日上午，中国国花园迎来一群特殊的小客人，他们来自老城区培智学校，其中不少孩子是将参加第十一届全国残运会暨第八届特奥会的“体育小将”。

孩子们在中国国花园里赏花

昨日上午，中国国花园迎来一群特殊的小客人，他们来自老城区培智学校，其中不少孩子是将参加第十一届全国残运会暨第八届特奥会的“体育小将”。

老城区培智学校校长刘文婷说，该校已连续10年举办赏花活动，旨在通过这样的户外活动增强智障儿童适应社会、参与社会实践的能力，提升他们对美的鉴赏能力。同时，也能实现孩子们“出征”前赏花的心愿。

在赏花过程中，孩子们这儿瞧瞧、那儿看看，脸上洋溢着笑容。13岁的小文(化名)是其中之一，她将代表我省参加第八届特奥会的乒乓球项目，此前她已经在该项目上取得过不错的成绩。小文说，这次赏花活动是她在紧张备战中的一次放松，接下来，她将刻苦训练，争取为家乡摘回一块金牌。(记者 王若馨 文/图)