全国模范检察官程建宇：“我宁愿倒在岗位上，也决不躺在病床上”

“程建宇是我们检察院的‘检魂’，‘建宇精神’激励着一代又一代检察人对党忠诚、敢于担当、甘于奉献、勇于创新、清正廉洁。”昨日，提起退休的全国模范检察官程建宇，汝阳县人民检察院相关负责人说。

工作中的程建宇 （资料图片）

“程建宇是我们检察院的‘检魂’，‘建宇精神’激励着一代又一代检察人对党忠诚、敢于担当、甘于奉献、勇于创新、清正廉洁。”昨日，提起退休的全国模范检察官程建宇，汝阳县人民检察院相关负责人说。

20岁的她，不幸患上系统性红斑狼疮

程建宇，女，生于1963年8月，1981年2月通过招干考试调入汝阳县人民检察院工作，先后在法纪、经济、刑检、监所、民事行政、政治处、侦查监督、控告申诉等部门工作。

“我是高中毕业后参加的招干考试，到汝阳县人民检察院工作时，是单位年龄最小的检察人。”昨日，程建宇告诉记者，当时，她对检察工作不了解，单位派她参加了检察官业务培训班，经过几个月的学习和向同事请教，她很快熟悉了检察工作业务知识。

1984年4月，在一次下乡办案途中，因突遭暴雨袭击，程建宇高烧不退，几经检查后被确诊为系统性红斑狼疮。由于目前医学上还没有可以根治的特效药物和治疗方法，病魔疯狂肆虐，很快侵袭了她的皮肤、关节和内脏等全身各个器官，特别是心脏和肾脏严重受损，全身免疫力下降，四肢肿痛无力，难以动弹。这一年，程建宇仅20岁。

北京协和医院的医生断言程建宇“预后不佳，多则再活一年”，这让她遭受到命运的当头一棒。“当时，我躺在病床上用被子蒙头大哭，对自己的生活感到绝望了。”程建宇说，这时，她的家人和同事都鼓励她勇敢面对。

“我出生时，父亲敬佩人类第一位进入太空的女航天员，给我取名‘建宇’，希望我长大后能够‘建设宇宙’。”程建宇说。她决心拼搏一把，“在我有限的生命里，尽可能多地做一些工作，不使我的人生留下遗憾”。

1985年冬天，病情刚刚有所好转，程建宇就不顾医生的劝阻，毅然回到工作岗位。领导和同事劝她休息养病时，她总是说：“我宁愿倒在岗位上，也决不躺在病床上。”

党龄35年，她始终对党忠诚、不忘初心

1986年3月，程建宇光荣入党。同事们发现，程建宇在工作上比以前更拼了，办理案件、整理资料、下乡走访，她从没有拒绝和耽误过。

因为病情，程建宇每年夏天都要把自己裹得严严实实，常常汗流浃背，可她在同事面前从不叫苦。

“我是一名党员，就要兢兢业业为党工作。”程建宇说，她应该到更具挑战性的业务一线挑重担。

1999年年初，程建宇主动要求到工作更为繁忙的侦查监督科工作。为了保证案件及时办结，她经常白天努力工作，晚上到医院输液治疗。她虽然身体虚弱，但办案数量仍是全科最多的。就这样，她从没因病情而影响工作，办理的案件也从没有在本环节滞留，没有一起案件引起涉法涉诉上访。

在汝阳县人民检察院，程建宇的“三怕”成为全院干警熟悉的经典话语——“作为一名人民检察官，我害怕被老百姓戳脊梁骨，害怕失去老百姓的信任，害怕失去公平正义这一价值追求的生命线！”

程建宇是这样说的，也是这样做的。2003年夏天的一个晚上，程建宇的一位远房亲戚带着一名妇女来到她家。亲戚跟她求情，这名妇女的儿子干了违法的事情，案件在程建宇手中，希望程建宇放他一马。亲戚还拿出一个信封，说是报酬。程建宇当即拒绝，她告诫对方，违法必究，坦白从宽，权力不能作为攫取金钱的工具。

从检30余年，她是一朵火红的杜鹃花

火红的杜鹃花是汝阳的一大特色，在同事们眼中，不向命运低头、为了检察工作顽强拼搏的程建宇，就是一朵火红的杜鹃花。

2010年4月，程建宇被任命为汝阳县人民检察院党组成员、群工专员。为了方便服务群众，在她的提议下，检察院开通了以其名字命名的“建宇检察服务民生热线”。

交通事故纠纷、因公致伤索赔、企业违法排污、农民工讨薪难……群众的操心事、烦心事、揪心事，程建宇全力解决。

2007年3月，程建宇被河南省人民检察院评为“优秀女检察官”，11月被评为“洛阳市十大道德楷模”。2008年1月，被评为“感动洛阳十大人物”，分别被市委、市政府，省委、省政府授予“十佳政法干警”荣誉称号，3月被市妇联授予“三八红旗手”荣誉称号，4月被市总工会授予洛阳市“劳动模范”光荣称号。2009年3月，被省妇联评为“最具行业影响力的十大女杰”。2010年2月，被最高人民检察院授予“全国模范检察官”荣誉称号。汝阳县委政法委、汝阳县委、洛阳市委、洛阳市人民检察院、河南省人民检察院先后做出了向程建宇同志学习的决定。

2011年12月26日，以程建宇为原型的电影《火红的杜鹃花》作为十八大献礼影片在人民大会堂举行首映式，动人的故事感动了在场的每一位观众。

2018年8月，程建宇光荣退休。从检30余年，她一直行进在对死亡的从不惧怕和“三怕”之间，用生命谱写了一曲共产党员不忘初心、司法为民的凯歌，成为一朵永远盛开在人民心中的红杜鹃。（记者 余子愚）