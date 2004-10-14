14日至昨日，全国工商联原副主席庄聪生来洛调研并作专题讲座。

14日至昨日，全国工商联原副主席庄聪生来洛调研并作专题讲座。

庄聪生先后到洛阳天久铝业有限公司、洛阳中集凌宇汽车有限公司调研，听取企业生产经营发展情况汇报，并围绕民营经济发展史作专题讲座。此次讲座也是我市民营经济人士开展“学习民营经济史，投身洛阳都市圈”主题学习教育的一个重要环节。

在讲座中，庄聪生介绍了改革开放以来我国民营经济由小到大、由弱到强不断发展壮大的过程。讲座内容既有中国共产党关于民营经济发展方针政策的回顾，又有民营企业转型升级成功经验分享；既有对民营经济发展成就规律的概括，又有对民营经济未来发展的展望。

庄聪生表示，我国民营经济在经济社会发展中的地位举足轻重，已然成为强国的经济、富民的经济、创新的经济、活力的经济、开放的经济和担当的经济。在新发展格局中，广大民营企业家要坚定信心跟党走，抓住机遇，迎难而上，奋力创造出无愧于历史、无愧于时代的新业绩，成为无愧于时代的企业家。

省工商联副主席赵纯武，市委常委、统战部部长陈淑欣，市政协副主席安石柱参加相关活动。（记者 郭飞飞 通讯员 李琳）