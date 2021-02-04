今年洛阳市区飞絮不再满天飘 背后有他们的努力【视频】

又是一年春来到，飞絮飞絮满天飘。每年三四月，飘飞的杨柳絮总会给人带来“春天的烦恼”。不过今年，洛阳市区的飞絮比往年明显减少，走在路上，杨柳絮纷飞的景象不再。这些变化的背后，离不开我市采取的一系列飞絮防治举措。

又是一年春来到，飞絮飞絮满天飘。每年三四月，飘飞的杨柳絮总会给人带来“春天的烦恼”。不过今年，洛阳市区的飞絮比往年明显减少，走在路上，杨柳絮纷飞的景象不再。这些变化的背后，离不开我市采取的一系列飞絮防治举措。

今年市区的飞絮明显减少

14日上午，在隋唐城遗址植物园滴翠湖，轻风拂过水面，岸旁翠柳摇曳，一幅春景图跃然入目。

“春柳最具诗情画意，就是柳絮太讨厌。”正在游园的市民杜新慧有过敏性鼻炎，帽子、围巾、口罩、太阳镜……往年这个时候飞絮漫天，她要“全副武装”才敢出门，但今年她感觉，无论公园、河堤或是路边，飞絮都少了很多。

无人机高空喷洒

杜新慧感觉“飞絮变少”的背后，是我市对飞絮的综合防治。当天，在隋唐城遗址植物园，一架农业无人机正在高空给柳树高大的树冠喷洒飞絮抑制剂，树下，绿化工人们手持高压水枪，也在对着柳树喷洒。这种立体化作业效果明显，柳条上的飞絮沾到抑制剂后，逐渐凝结成团，接着簌簌落下，机扫车紧跟而来，对地面进行扫洗，避免柳絮干燥后飘起，形成二次卷扬。