洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

明月依旧照洛城（洛城胜景古今谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.15 08:59

　　洛城4月，游人如织。除了大大小小的牡丹园，洛阳桥北的应天门、天堂、明堂也是人气爆棚的网红打卡地。

　　古人若能穿越到今朝，恐怕也会羡慕现代人。应天门、天堂、明堂是根据隋唐洛阳城的“天字号”建筑复建的。一千多年前，应天门之北是宫城禁地，寻常人无福靠近天堂、明堂，只能隔着宫门，站在天津桥头看看风景。

　　天津桥又名洛阳桥，是隋唐时期洛河上的一座桥，旧址在今洛阳桥西不远处。

　　“天津晓月”是古时“洛阳八大景”之一。拂晓时分，万物清新，远山如黛，明月高悬，漫步天津桥，临风望月，飘飘欲仙。

　　天子之城，桥名天津

　　天津桥始建于公元605年。

　　那年，隋炀帝打算迁都洛阳，可洛阳城因饱经战乱，破破烂烂。于是，他派大臣杨素、建筑规划大师宇文恺坐镇指挥，征调全国壮劳力，以龙门伊阙为门户，纵跨洛河两岸，营建新都城。

　　跨河建城，就得造桥。在隋炀帝的支持下，宇文恺大胆创新，主持修建了一座独特的浮桥：把大木船用铁链拴成一排当桥，在河岸两边建重楼，用以固定铁链。

　　宇文恺等人提议将此桥命名为“天津桥”，理由如下：皇帝乃天子，天子居住的皇宫好比天宫，洛河好比天上的银河，洛河的渡口是“天津”(津，意为渡口)，此桥跨“天河”，通“天宫”，自然得叫天津桥。

　　君臣一商量，就这么愉快地决定了。

　　陌上看花，桥头赏月

　　隋末农民起义，瓦岗军攻打洛阳城，一把火烧了天津桥。唐朝以洛阳城为东都，在天津桥旧址复建了一座石桥，也叫洛阳桥。新桥以石柱作支撑，桥墩乃龟背形方石，坚固气派。

　　盛唐时期，百官上朝必走天津桥，老百姓过河也得走天津桥。天津桥上从早到晚，行人、车马络绎不绝，热闹非凡。朝廷通告大都在桥头的广场发布，桥两头的酒楼就好比新闻中转站、八卦集中营，人声鼎沸，生意红火。

　　“诗仙”李白来洛阳旅游，光顾过桥头的董家酒楼。当时，洛城文艺青年杜甫慕名而来，在董家酒楼陪李白哥哥饮酒论诗，二人一见如故，结为至交。

　　史载，李白、杜甫、白居易、孟郊等文坛大腕儿，都曾在天津桥上流连忘返，吟诵过洛城美景。

　　李白不光喜欢看月亮，还喜欢看人。某年春日，牡丹飘香，他饶有趣味地写了一首《洛阳陌》：“白玉谁家郎，回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”

　　洛城新貌，还看今朝

　　唐朝不仅重建天津桥，还在天津桥北建了几个“天字号”建筑：天枢、天宫、天堂。

　　隋唐洛阳城沿南北中轴线对称布局，气势恢宏。“天轴”上的七个地标性建筑，以“天”字命名，从南向北，有天阙、天街、天津桥、天枢、天门、天宫、天堂，对应天上七星，象征天人合一。

　　天阙就是伊阙龙门。

　　天街是中央御道，从皇城南门端门直达郭城南门定鼎门。据洛阳文史学者徐金星考证，隋唐的天街相当于今洛阳桥到定鼎门遗址这一段，宽100多米，宽阔笔直。

　　天街两旁遍植花木，街旁里坊住的都是达官贵人，譬如太平公主、狄仁杰、白居易等。唐代大文豪韩愈在洛阳当过官，有诗云：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”有人说，诗中的“天街”就是洛阳的天街。

　　天枢是一根巨大的铜柱，立在天津桥北头的端门广场上。当年，武则天在洛阳称帝，外国酋使踊跃捐钱百万亿，“中外合资”铸造了一根通天柱——“大周万国颂德天枢”，简称天枢，颂扬女皇功德。

　　天门指宫城正南门应天门，门内是天子办公、居住的地方。

　　天宫指明堂，原是帝王布政场所，武则天称其为“通天宫”，称其能与上天沟通。

　　天堂又名“通天浮屠”，乃皇室的礼佛堂，是武则天命薛怀义主持修建的。

　　这一系列“天字号”建筑，是中国乃至世界历史上最恢宏、华丽的都城中轴线建筑群，对后世都城形制影响深远。

　　宋代往后，洛阳不再是都城，天津桥被毁。

　　新时代改天换地，河洛文化复兴，洛阳城市建设如火如荼。今日洛阳，有数座大桥飞跨洛河。良辰美景今胜古，明月曾经装饰了天津桥，天津桥却不再是装饰今人之梦的唯一。月光映照下的洛城，既雅致又时尚，更加美丽动人。(记者 张丽娜)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这个星星的孩子 有个暖心故事
  • ·她们吃着降压药，血压就是降不下来
  • ·一换季就容易流鼻血，他这是怎么了
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳再添一家省重大新型研发机构
  • 入夜洛阳城 乐享“洛阳味儿”
  • 千年文物惊艳“复活” 身披牡丹霓裳展...
  • 洛阳城市区主次干道清扫保洁全部实现...
  • 好样的！他们毕业了想留在洛阳为家乡...
  • 牡丹引客来 洛阳机场旅客吞吐量同比增...
  • “太空牡丹”开出“有故事”的花
  • 以花为媒、深度交融！洛阳与哈密达成...
  • 老党员20年种树3万株 把荒山变成“网...
  • 洛阳新增两家“中国华侨国际文化交流...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    洛宁县连山村：高山牡...
    洛阳王城公园：黄牡丹...
    罕见！洛阳牡丹开出并蒂花
    洛阳市少年儿童图书馆...
    精彩热帖

    洛阳处处是美景

    春天随拍

    小手画牡丹

    从政坊里的鹈鹕
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605