明月依旧照洛城（洛城胜景古今谈）

洛城4月，游人如织。除了大大小小的牡丹园，洛阳桥北的应天门、天堂、明堂也是人气爆棚的网红打卡地。

洛城4月，游人如织。除了大大小小的牡丹园，洛阳桥北的应天门、天堂、明堂也是人气爆棚的网红打卡地。

古人若能穿越到今朝，恐怕也会羡慕现代人。应天门、天堂、明堂是根据隋唐洛阳城的“天字号”建筑复建的。一千多年前，应天门之北是宫城禁地，寻常人无福靠近天堂、明堂，只能隔着宫门，站在天津桥头看看风景。

天津桥又名洛阳桥，是隋唐时期洛河上的一座桥，旧址在今洛阳桥西不远处。

“天津晓月”是古时“洛阳八大景”之一。拂晓时分，万物清新，远山如黛，明月高悬，漫步天津桥，临风望月，飘飘欲仙。

天子之城，桥名天津

天津桥始建于公元605年。

那年，隋炀帝打算迁都洛阳，可洛阳城因饱经战乱，破破烂烂。于是，他派大臣杨素、建筑规划大师宇文恺坐镇指挥，征调全国壮劳力，以龙门伊阙为门户，纵跨洛河两岸，营建新都城。

跨河建城，就得造桥。在隋炀帝的支持下，宇文恺大胆创新，主持修建了一座独特的浮桥：把大木船用铁链拴成一排当桥，在河岸两边建重楼，用以固定铁链。

宇文恺等人提议将此桥命名为“天津桥”，理由如下：皇帝乃天子，天子居住的皇宫好比天宫，洛河好比天上的银河，洛河的渡口是“天津”(津，意为渡口)，此桥跨“天河”，通“天宫”，自然得叫天津桥。

君臣一商量，就这么愉快地决定了。

陌上看花，桥头赏月

隋末农民起义，瓦岗军攻打洛阳城，一把火烧了天津桥。唐朝以洛阳城为东都，在天津桥旧址复建了一座石桥，也叫洛阳桥。新桥以石柱作支撑，桥墩乃龟背形方石，坚固气派。

盛唐时期，百官上朝必走天津桥，老百姓过河也得走天津桥。天津桥上从早到晚，行人、车马络绎不绝，热闹非凡。朝廷通告大都在桥头的广场发布，桥两头的酒楼就好比新闻中转站、八卦集中营，人声鼎沸，生意红火。

“诗仙”李白来洛阳旅游，光顾过桥头的董家酒楼。当时，洛城文艺青年杜甫慕名而来，在董家酒楼陪李白哥哥饮酒论诗，二人一见如故，结为至交。

史载，李白、杜甫、白居易、孟郊等文坛大腕儿，都曾在天津桥上流连忘返，吟诵过洛城美景。

李白不光喜欢看月亮，还喜欢看人。某年春日，牡丹飘香，他饶有趣味地写了一首《洛阳陌》：“白玉谁家郎，回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”

洛城新貌，还看今朝

唐朝不仅重建天津桥，还在天津桥北建了几个“天字号”建筑：天枢、天宫、天堂。

隋唐洛阳城沿南北中轴线对称布局，气势恢宏。“天轴”上的七个地标性建筑，以“天”字命名，从南向北，有天阙、天街、天津桥、天枢、天门、天宫、天堂，对应天上七星，象征天人合一。

天阙就是伊阙龙门。

天街是中央御道，从皇城南门端门直达郭城南门定鼎门。据洛阳文史学者徐金星考证，隋唐的天街相当于今洛阳桥到定鼎门遗址这一段，宽100多米，宽阔笔直。

天街两旁遍植花木，街旁里坊住的都是达官贵人，譬如太平公主、狄仁杰、白居易等。唐代大文豪韩愈在洛阳当过官，有诗云：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”有人说，诗中的“天街”就是洛阳的天街。

天枢是一根巨大的铜柱，立在天津桥北头的端门广场上。当年，武则天在洛阳称帝，外国酋使踊跃捐钱百万亿，“中外合资”铸造了一根通天柱——“大周万国颂德天枢”，简称天枢，颂扬女皇功德。

天门指宫城正南门应天门，门内是天子办公、居住的地方。

天宫指明堂，原是帝王布政场所，武则天称其为“通天宫”，称其能与上天沟通。

天堂又名“通天浮屠”，乃皇室的礼佛堂，是武则天命薛怀义主持修建的。

这一系列“天字号”建筑，是中国乃至世界历史上最恢宏、华丽的都城中轴线建筑群，对后世都城形制影响深远。

宋代往后，洛阳不再是都城，天津桥被毁。

新时代改天换地，河洛文化复兴，洛阳城市建设如火如荼。今日洛阳，有数座大桥飞跨洛河。良辰美景今胜古，明月曾经装饰了天津桥，天津桥却不再是装饰今人之梦的唯一。月光映照下的洛城，既雅致又时尚，更加美丽动人。(记者 张丽娜)