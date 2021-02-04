河南省党史暨涉台知识网络大赛启动

昨日，记者从市委统战部获悉，由省台办推出的“百年圆梦·见证辉煌”河南省党史暨涉台知识网络大赛已正式启动。

昨日，记者从市委统战部获悉，由省台办推出的“百年圆梦·见证辉煌”河南省党史暨涉台知识网络大赛已正式启动。

本次大赛面向全省干部群众，旨在引导大家学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步了解百年党史与对台工作史，自觉为维护国家改革发展稳定大局和早日完成祖国统一大业做出积极贡献，从而让党史和涉台知识真正走到百姓身边，走到大家心中。

大赛题目包含党史知识、中央对台方针政策、两岸关系发展相关知识、《反分裂国家法》、台湾同胞投资保护法等相关内容。

扫下方小程序码，即可参与答题。5月12日线上答题结束后，省台办将从参与者中选出50名优秀者，到郑州参加现场决赛。(记者 郭飞飞 通讯员 宋瑞玉)