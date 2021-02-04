赏花返程路上大巴抛锚 洛阳高速交警来帮忙

12日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队得知一件事：周口游客组团来洛旅游，返程路上旅游大巴抛锚，幸亏遇到高速民警紧急施救。

12日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队得知一件事：周口游客组团来洛旅游，返程路上旅游大巴抛锚，幸亏遇到高速民警紧急施救。

10日21时，洛阳高速交警支队民警薛璐琦和同事日常巡逻，他们行至济洛西高速53公里处时发现，一辆豫A牌号的大巴车开着应急双闪灯，停在最右侧车道。民警上前询问大巴司机得知，大巴车从周口来，当天载着一车乘客在洛阳赏完牡丹，返程路上刚发生抛锚。

“大巴车荷载58人，实载56人，并未超载，司机以为是小故障，准备下车简单维修一下，所以并未通知乘客下车，也未来得及放置警示标志，这种做法极容易引发事故。”薛璐琦说，他和同事批评司机后，急忙在车后方150米外摆放了三角警示标志，而后通知车上人员暂到高速公路护栏外，保障大家的安全。

不过，乘客站立的位置仍非安全区域，而事发路段距离最近的服务区还有几公里的距离，如何及时把50多名乘客转移到服务区成了当务之急。

“大巴车司机想联系人来施救，但因为同行也都比较忙，一时间找不到大型客车来转运乘客。”薛璐琦说，关键时刻，他和同事提议联系出租车或网约车来解燃眉之急。

当晚，大巴车司机联系的10多辆出租车和网约车陆续到事发地点，转运乘客的救援行动持续至11日凌晨1时许，所有乘客被安全送至最近的服务区。(洛报融媒记者 王博东/文 通讯员 李旋/图)