事关80余万中小学生！洛阳成立这一指导中心【视频】

今日，洛阳市青少年眼健康指导中心在洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院附属医院)成立。





今日，洛阳市青少年眼健康指导中心在洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院附属医院)成立。

依托该中心，洛阳教育主管部门将和卫生部门紧密配合，健全“家-校-医”联合防控体系，在建立视力档案、规范近视诊治、加强健康教育方面持续发力，为洛阳市开展儿童青少年近视综合防控工作提供保障。

洛阳市教育局有关负责人表示，洛阳现有80余万名中小学生。近年来，洛阳儿童及青少年近视、远视、弱视等各种视力问题与患病率逐年升高，相关抽样调查显示，青少年近视率高于全国平均水平，科学防控工作刻不容缓。为防微杜渐，将儿童及青少年视力疾患控制于萌芽状态，我市特成立洛阳市青少年眼健康指导中心，将从开展视力筛查、预防知识宣讲、培养学生良好用眼习惯等工作入手，建立常态化的监控防治机制和终身跟踪保存的视力健康档案，切实做好洛阳儿童青少年近视防控工作。

据悉，依托该中心，洛阳将广泛开展“爱眼护眼课堂”进学校、进入社区活动，开展等形式多样的宣传活动，提升家长与儿童青少年保护视力预防近视的意识与能力；探索建立政府主导，医疗、学校、家庭配合、社会参与的综合防控模式，为洛阳市开展综合防控儿童青少年近视工作提供数据支持。

在具体推进过程中，洛阳教育主管部门将指导中小学校严格落实学生每天一小时体育锻炼制度，把预防近视列入学校日常工作；改进教学方法，提高课堂教学的质量和效率，限制课外作业量，切实减轻学生课业负担；改善学习环境，保障各项教学设施和条件(教室、寝室的采光与照明、课桌椅配备、黑板等)符合国家相关文件和标准要求，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境；制定科学规范的学生在校作息制度，保证学生睡眠时间，依据学生学习和生活规律，按照静动结合、视近与视远交替的原则安排每天课程与活动。此外，洛阳相关医疗机构将定期对学生进行视觉健康检查，为学校及家长进行护眼指导讲座及咨询，为近视高风险儿童或已近视儿童制订跟踪干预措施。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 陈钢）