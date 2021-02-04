洛阳元素深入联动热门游戏 《神都夜行录》牡丹专题玩出新意

近日，在市文化广电和旅游局指导下，洛阳文保集团与网易游戏《神都夜行录》再度联手，于4月至5月结合中国洛阳牡丹文化节推出专题合作，通过线上线下多种形式，引领玩家深入探索洛阳与牡丹的传奇故事，感受华夏文明的璀璨。

《神都夜行录》游戏角色(资料图片)

近日，在市文化广电和旅游局指导下，洛阳文保集团与网易游戏《神都夜行录》再度联手，于4月至5月结合中国洛阳牡丹文化节推出专题合作，通过线上线下多种形式，引领玩家深入探索洛阳与牡丹的传奇故事，感受华夏文明的璀璨。

网易《神都夜行录》是一款中国风角色扮演游戏，以神都洛阳为背景，展现盛世大唐之美。在游戏中，玩家可以一览神都风采。

在本次合作中，《神都夜行录》将以中国洛阳牡丹文化节为主题定制多种专属游戏内容，其中包括两个联动角色，一个是河洛文化具有代表性的神话人物——洛神，另一个是洛阳的代表花卉——牡丹。此外，游戏还将围绕两个联动角色定制联动剧情，推出以历史传说为基础的互动剧本，打造沉浸式剧情体验，让参与者能够以第一视角感受牡丹花城洛阳之美与千年古都的文化底蕴。

《神都夜行录》除了推出全新角色，还将在游戏内植入大量洛阳文化元素，推出定制的洛阳主题拓印等道具。玩家可以在游戏中种植牡丹花、做牡丹燕菜，还可以在洛阳相关场景进行主题装饰，开启线上牡丹盛典。

同时，《神都夜行录》将与隋唐洛阳城强强联合，在隋唐洛阳城九洲池景点内摆放主题美术陈列展台，通过隋唐洛阳城与《神都夜行录》的相互赋能，在数字化时代打造更具影响力的文化合作活动。（记者 李冰 通讯员 刘青）