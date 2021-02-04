网友发帖点赞：洛阳城古今辉映 洛阳人热情实在

“这次来洛阳，对洛阳的景区和人都有了新的认识，每天都被洛阳人的热情、实在温暖到……”6日，网友“饕餮小娘子”将自己清明节前后在洛阳旅行的经历发布在微博上，引发众多网友、游客共鸣。

“这次来洛阳，对洛阳的景区和人都有了新的认识，每天都被洛阳人的热情、实在温暖到……”6日，网友“饕餮小娘子”将自己清明节前后在洛阳旅行的经历发布在微博上，引发众多网友、游客共鸣。

从“饕餮小娘子”的微博中可以看到，她和家人于4月5日自驾抵达洛阳，先到白马寺游览，随后又参观了隋唐洛阳城应天门、天堂明堂夜景；6日陆续到洛邑古城、丽景门“打卡”，晚上夜游龙门，可谓行程满满。尽管一路马不停蹄，可从她的微博中看出，一家人对这次洛阳之行相当满意：“这样的人文+景致，全世界恐怕都难再找到与之相比的”“洛阳的牡丹园实在是太多了，票价也便宜”“在龙门石窟外的小吃街里吃了糊涂面和浆面条，价格便宜且分量很足”“应天门比我想象的要恢宏，遗址还是蛮壮观的，夜景很美”……

在“饕餮小娘子”的微博下方，网友“《一碗汤面》”跟帖表示：“我也去过古都洛阳，确实挺漂亮的，主要是消费比较人性化，没有宰客的，挺好的一个城市，赞！”而网友“25年意甲球迷”显然已是洛阳的“忠实粉丝”：“这里各种大城市的标配全都有，名气和底蕴、工业和资源，新修高铁重新规划从洛阳过形成‘十字’中心……”

除了微博，在快手、抖音、微信朋友圈等平台与“牡丹文化节”“夜游龙门”“应天门”“隋唐洛阳城”“广州市场步行街”“丽景门”等有关的话题中，都可以看到游客、网友晒出自己和亲友在洛阳开心游玩的图片、视频或文字。大家兴致高昂，对洛阳厚重的历史文化赞叹不已，更被城市的现代气息深深吸引：“不来洛阳，你怎么一睹这盛世美颜？”“十字街的美食好吃还不贵” “洛阳人实在厚道”“洛阳城古今辉映”“这是一个好看好玩儿又好吃的城市”……

看到大家这么喜欢洛阳，不少洛阳市民也纷纷回应，字里行间透出自信和自豪。洛阳网友“小朱”用自己的视频向更多网友发出邀请：“来洛阳吧，这里一眼千年，这里活力无限。”还有网友为外地游客推介“东方博物馆之都”、黄河生态廊道等颇具洛阳地域色彩的游览路线，期盼更多人感受到洛阳独特的历史文化，来这里寻找心中的“诗和远方”。

近年，洛阳持续提升“两节一会一论坛”影响力，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过牡丹文化节、中原国际文化旅游产业博览会、河洛文化旅游节、世界古都论坛感受到洛阳的美丽、开放和厚重。洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，文旅部门将进一步加强文旅融合、坚定文化自信，加快建设国际文化旅游名城、国际人文交往中心，不辜负海内外游客对洛阳的厚爱，让大家看到一个更加出彩的魅力城市。(洛报融媒记者 智慧 文/图)