点赞！洛阳5名医务人员、4家医院获省级殊荣

洛报融媒记者7日从市卫健委获悉，我市4家医院、5名医务人员分获2019-2020年度全省民主评议“群众满意医院”和全省医德医风标兵模范。
洛报融媒记者7日从市卫健委获悉，我市4家医院、5名医务人员分获2019-2020年度全省民主评议“群众满意医院”和全省医德医风标兵模范。
洛报融媒记者7日从市卫健委获悉，我市4家医院、5名医务人员分获2019-2020年度全省民主评议“群众满意医院”和全省医德医风标兵模范。
河南省洛阳正骨医院郭珈宜、栾川县狮子庙镇王府沟村卫生室高延昌分别荣获全省医德医风标兵；河南科技大学第一附属医院富奇志、史晓飞和河南科技大学第二附属医院吕建周荣获全省医德医风先进个人；河南省洛阳正骨医院、河南科技大学第一附属医院、洛阳市中医院、洛阳市第一人民医院获评“群众满意医院”称号。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 耿梅)
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