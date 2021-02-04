即日起，牡丹产品经营者可免费申领“洛阳牡丹”地理标志证明商标 【视频】

刚刚，洛报融媒记者从洛阳牡丹发展中心获悉，自即日起，凡符合以下两个条件的牡丹产品经营者，可免费申请使用“洛阳牡丹”地理标志证明商标。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳牡丹发展中心获悉，自即日起，凡符合以下两个条件的牡丹产品经营者，可免费申请使用“洛阳牡丹”地理标志证明商标。这两个条件分别是：

一、使用“洛阳牡丹”地理标志证明商标的商品的生产地域范围为中华人民共和国河南省洛阳市行政区域内(东经112°16'-112°37'，北纬34°32'-34°45'之间)的企业和个体经营户，商品范围为洛阳牡丹自然花。

该地域具有特定的自然地理环境。

①气候特征：洛阳地处黄河中下游的中心区域，属暖温带大陆性季风气候，年均气温12.2-24.6℃，无霜期210天以上，年降水量528-800毫米，年日照为2200-2300小时，年均湿度60-70%。气候温和，雨量适中，四季分明，与中国“二十四节气”同步，四季气候变化与牡丹的生物学生长周期吻合，环境条件非常适宜牡丹生长。

②土质特征：土壤中的各种微量元素，如钙、镁、铁、锰、铜、锌、硼、钼、钒、钴、镍等含量较高，特别是锰、铜、锌、钼元素明显高出其他地区的土壤，其中锰的有效态含量是其他地区平均含量的20多倍。这些微量元素能有效促进植物细胞生长，促进叶绿素、糖类、酶类的合成及花蕾的形成，使洛阳牡丹的根系更加发达，色泽更为鲜艳。