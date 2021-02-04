4月1日，洛阳市政府办公室第一党支部、第六党支部部分党员走进伊川县吕店镇王村，参观党史学习教育基地、家风家训馆、党性体检室、便民服务中心等，深入了解发生在洛阳的抗战故事和张思贤烈士的英勇事迹，通过“祭先烈 学党史 悟思想”，铭记革命历史，砥砺初心使命。

4月1日，洛阳市政府办公室第一党支部、第六党支部部分党员走进伊川县吕店镇王村，参观党史学习教育基地、家风家训馆、党性体检室、便民服务中心等，深入了解发生在洛阳的抗战故事和张思贤烈士的英勇事迹，通过“祭先烈 学党史 悟思想”，铭记革命历史，砥砺初心使命。大家一致表示，将始终牢记革命先烈为了民族解放和人民幸福前仆后继、舍身忘我的崇高风范，切实把党史学习教育成果转化为高质量完成本职工作、提高“三办”“三服务”水平、深化办公室“六室”建设、打造模范机关的具体行动，以实实在在的工作成绩庆祝建党100周年。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 李大伟 文/图）