义马·洛阳旅游信息推介会举行

近日，2021义马·洛阳旅游信息推介会在洛阳举行。 近日，2021义马·洛阳旅游信息推介会在洛阳举行。 本次推介会旨在贯彻落实《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》，进一步加强两地旅游行业的交流合作，加快文旅一体化发展，借助洛阳牡丹文化节的有利时机，本着“互惠互利、互通有无、扬长避短、合作共赢”理念，让旅游成为义马和洛阳全面融合发展的排头兵，并为今后两地的广泛深度融合发展搭桥铺路，奠定基础。 在推介会上，洛阳部分旅行社同义马市星级宾馆签署了战略合作协议。(记者 李冰 通讯员 李雅娟)