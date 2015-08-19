义马·洛阳旅游信息推介会举行

近日，2021义马·洛阳旅游信息推介会在洛阳举行。
近日，2021义马·洛阳旅游信息推介会在洛阳举行。
近日，2021义马·洛阳旅游信息推介会在洛阳举行。
本次推介会旨在贯彻落实《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》，进一步加强两地旅游行业的交流合作，加快文旅一体化发展，借助洛阳牡丹文化节的有利时机，本着“互惠互利、互通有无、扬长避短、合作共赢”理念，让旅游成为义马和洛阳全面融合发展的排头兵，并为今后两地的广泛深度融合发展搭桥铺路，奠定基础。
在推介会上，洛阳部分旅行社同义马市星级宾馆签署了战略合作协议。(记者 李冰 通讯员 李雅娟)
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