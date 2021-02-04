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洛阳一社区组织党员“线上”学党史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 20:07

　　“作为一名退休党员，虽然离开了工作岗位，也要时刻和党组织步调一致。社区党委组织的活动很新颖，让我们可以随时随地学习党史。”今日上午，洛龙区古城街道办事处英才社区一位党员说。

　　为庆祝中国共产党成立100周年，英才社区尝试利用智慧社区管理服务平台开设“百年党史天天学”专栏，带领社区党员通过智能化方式进行“线上”学习。党员通过微信小程序搜索“古城英才”并注册成为用户之后，每天都会接收到平台发布的党建大事记、重要论述、党史知识、人物故事、学习资料等内容，还可以在线提交学习心得和大家分享。

　　“早上出门锻炼身体，戴着耳机就能收听学习内容，非常方便。”社区党员曲友魁说。

　　如今，每天登录微信小程序“打卡”，已经成为英才社区党员的习惯。社区相关负责人介绍，社区通过开展“百年党史天天学”学习活动，进一步丰富了党史学习载体，党员们从党史学习中汲取奋进向上的力量，更好地为居民群众服务，帮助大家办好贴心事。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 王乔丹 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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